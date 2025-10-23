Χρυσοχοΐδης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Στην ΕΛΑΣ η ευθύνη για την ασφάλεια – Θα μιλήσω με τον Δένδια» (vid)

Με 159 θετικές ψήφους έναντι 134 «κατά» (επί 293 συμμετεχόντων βουλευτών) υπερψηφίστηκε στη Βουλή την Τετάρτη (22/10) η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι περιμένει τις προτάσεις του Νίκου Δένδια για «την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη» μετά την τοποθέτηση του υπουργού Άμυνας ότι «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε σήμερα ότι «εμείς έχουμε την ευθύνη για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου» αναφερόμενος στην Ελληνική Αστυνομία, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Θα συνομιλήσω με τον κ. Δένδια για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Διανύουμε μία περίοδο πολιτικών εντάσεων και όταν συμβαίνει αυτό, δημιουργούνται “μάχες”. Νομίζω ότι αυτή δεν έχει αντικείμενο. Υπάρχουν ορισμένα παραδεκτά πράγματα, από τη μέρα που η Ελλάδα είναι ανεξάρτητο έθνος. Ότι έχουμε κάποια ιερά, κάποια όσια και κοινά πράγματα. Το Μνημείο των Πεσόντων, το οποίο έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή, έχουμε τις εκκλησίες μας και την Ακρόπολη. Γιατί πρέπει να τσακωνόμαστε γύρω από αυτά;», επεσήμανε ακόμη.

«Δεν φοβάμαι», απάντησε σε ερώτηση εάν θυρυβείται για τυχόν έκτροπα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. «Απλώς, λέω ότι κάποιοι, κάθε φορά είναι αποφασισμένοι να διαλύσουν τη χώρα, στο όνομα των επιδιώξεών τους. Μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται τέτοιου είδους συμπεριφορές», συμπλήρωσε.

