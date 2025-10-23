Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος μόλις ενός μήνα - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.

Τραγωδία στη Λάρισα με τον θάνατο ενός νεογέννητου βρέφους μόλις ενός μηνός το οποίος κατέληξε σήμερα το πρωί.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το μωράκι μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στις 6 π.μ. χωρίς τις αισθήσεις του από την γιαγιά του, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Άμεσα όπως κρίθηκε αναγκαίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος κατέληξε.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. η οποία διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.