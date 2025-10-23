Ανάφη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της έπειτα από φωτιά

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, ενώ αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Νεκρή εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, μια γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στην Ανάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικος της περιοχής αντιλήφθηκε καπνούς να βγαίνουν μέσα από το σπίτι της γυναίκας και κάλεσε τις Αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαντορίνης, ωστόσο όταν κατέφτασαν στην οικία, η φωτιά είχε ήδη σβήσει.

Όπως αναφέρει το Cyclades24, οι Αρχές συνάντησαν δυσκολίες πρόσβασης στο σπίτι, καθώς πίσω από τις πόρτες είχαν τοποθετηθεί ογκώδη έπιπλα (ντουλάπα σε επάνω μπαλκονόπορτα και ψυγείο με κουζίνα στην κεντρική είσοδο), γεγονός που καθυστέρησε ακόμα περισσότερο την επέμβαση.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, ενώ αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Πηγή: newsbomb.gr