Γκάζι: Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την ΕΛΑΣ για τον θάνατό της - Εστάλησαν για ανάλυση τα ποτά του κλαμπ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την 16χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή έξω από κλαμπ στο Γκάζι, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Ένα από τα στοιχεία που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ δεν πληροφορήθηκε άμεσα για τον θάνατο της ανήλικης, παρότι το ΕΚΑΒ είχε λάβει κλήση (1:50) για κοπέλα που υπέστη ανακοπή επί της οδού Δεκελέων.

Ειδικότερα, η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι η κοπέλα έχει πεθάνει από τον πατέρα της, ο οποίος όταν έλαβε το έγγραφο της αναγγελίας θανάτου της κόρης του, το προσκόμισε στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ενημερώσουν στη συνέχεια τους συναδέλφους τους στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, που ανέλαβαν την προανάκριση.

Πηγές του ΕΚΑΒ επιβεβαίωσαν στο iefimerida.gr ότι το μοιραίο βράδυ καταγράφηκαν τουλάχιστον τρεις κλήσεις για λιποθυμικά επεισόδια που σχετίζονταν με το κλαμπ που διασκέδαζε η ανήλικη, λίγο πριν πεθάνει.

Σχετικά με το περιστατικό, ανέφεραν ότι στο σημείο έφτασε αμέσως ασθενοφόρο, μετά τη σχετική κλήση, με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι το κορίτσι δεν ανέπνεε, με αποτέλεσμα να της κάνουν ΚΑΡΠΑ.

Στη συνέχεια, η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Έφοδος των Αρχών στο κλαμπ -Κατασχέθηκαν ποτά, εστάλησαν για έλεγχο

Οι αστυνομικοί του Ανηλίκων κατά την έφοδο που πραγματοποίησαν στο εν λόγω κλαμπ αναζήτησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να εντοπίσουν κάτι, με αποτέλεσμα να αναζητούν υλικό από κάμερες της περιοχής.

Την ίδια στιγμή προχώρησαν στην κατάσχεση ποτών, τα οποίο και έστειλαν στις αρμόδιες αρχές και να γίνουν αναλύσεις, ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητά τους.

Από τις πρώτες καταθέσεις που έχουν λάβει στο Ανηλίκων από παιδιά που ήταν μαζί με τη 16χρονη, προκύπτει πως η παρέα τους διασκέδαζε στο κλαμπ καταναλώνοντας αλκοόλ.

Ωστόσο θα λάβουν συμπληρωματικές καταθέσεις και θα αναζητηθούν επιπλέον μάρτυρες.

Ιδιαιτέρως σημαντικές θα είναι και οι απαντήσεις από τη νεκροψία-νεκροτομή της 16χρονης, η οποία έχει παραγγελθεί.

Να σημειωθεί πως η κηδεία της 16χρονης έγινε χθες, Τετάρτη, στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας.

Πηγή: iefimerida.gr