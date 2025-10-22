ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θέλουμε να φθάσει το μαχαίρι στο κόκαλο» λένε αγρότες μετά τις συλλήψεις - Πώς δρούσε το κύκλωμα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ΕΛ.ΑΣ. να περνά χειροπέδες σε 37 άτομα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και αντιδράσεις εντός και εκτός αγροτικού κόσμου.

Ο Δημήτρης Καπούνης, πρόεδρος του ΕΑΣ Νάξου, μιλώντας στο iefimerida ανέφερε:

«Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή της διαδικασίας των συλλήψεων, καθώς σε όλα αυτά τα κυκλώματα εμπλέκονται πάνω από 300 άτομα, τα οποία θα έρθουν πολύ σύντομα αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη. Ανάμεσα τους ιδιοκτήτες αλλά και εργαζόμενοι σε ΚΥΔ, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και προφανώς και αγρότες - κτηνοτρόφοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την τεράστια απάτη σε βάρος του υγιούς αγροτικού κόσμου της χώρας. Θέλουμε να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Μιλάμε για απάτη που μπορεί να ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο, εμείς, τα μέλη της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών έχουμε συγκέντρωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για να καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας. Οι αγρότες πρέπει να πληρωθούν. Η δική μου πρόταση είναι να μηνύσουμε όλους τους πρώην προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην παραγραφούν τα αδικήματα».

Την ίδια στιγμή, άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά την υπόθεση, μιλώντας στο iefimerida, περιέγραψε τον τρόπο δράσης του κυκλώματος:

«Κάποια ΚΥΔ, όπως αυτό στη Βόρεια Ελλάδα, εκμεταλλεύονταν χωράφια χωρίς ενοικιαστήρια. Πήγαινε ο ενδιαφερόμενος, ο άνθρωπος που ήθελε να δηλώσει εκτάσεις για να πάρει την επιδότηση, και του έλεγαν από το ΚΥΔ ποια είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση εν αγνοία του πραγματικού ιδιοκτήτη. Από τη μία υπέγραφε ο ενοικιαστής και από την άλλη ο ιδιοκτήτης ή ο υπάλληλος του ΚΥΔ. Έτσι περνούσαν τις αιτήσεις για επιδοτήσεις. Άντε μετά να αποδείξει ο ενοικιαστής της έκτασης ότι έχει γίνει πλαστογραφία ή ότι δεν είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι για κάθε μια τέτοια ενοικίαση η ταρίφα ήταν από 30 έως 80 ευρώ. Μιλάμε, βεβαίως, για πολλές χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις το προηγούμενο διάστημα».

