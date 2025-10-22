Γκάζι: Δεν ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ - Πληροφορίες για άλλα τρία περιστατικά στο ίδιο σημείο

Πολύτιμες ώρες για την πορεία της έρευνας που ενδεχομένως θα έδινε απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του το 16χρονο κορίτσι τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά την έξοδο του από κλαμπ στο Γκάζι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ΕΛ.ΑΣ. δεν ενημερώθηκε ποτέ ούτε από το ΕΚΑΒ που παρέλαβε αναίσθητη την ανήλικη μαθήτρια μόλις λίγα μέτρα μακριά από το εν λόγω κλαμπ, στην οδό Δεκελεων, ούτε όμως και από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», που μεταφέρθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο ίδιο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ για ακόμα τρία παιδιά τα οποία εντοπίστηκαν σε κατάσταση μέθης, για τα οποία επίσης η ΕΛ.ΑΣ. δεν ενημερώθηκε.

Ο πατέρας της 16χρονης, όταν έλαβε το έγγραφο της αναγγελίας θανάτου της κόρης του, την Κυριακή, το προσκόμισε ο ίδιος στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ενημερώσουν στη συνέχεια τους συναδέλφους τους, στο τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, που ανέλαβαν και την προανάκριση.

Οι αστυνομικοί του Ανηλίκων κατά την έφοδο που πραγματοποίησαν στο εν λόγω κλαμπ αναζήτησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να καταφέρνουν να εντοπίσουν καθώς τους αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχαν μέσα, με αποτέλεσμα να αναζητούν υλικό από κάμερες της περιοχής.

Ωστόσο προχώρησαν στην κατάσχεση ποτών έτσι ώστε να τα αποστείλουν για τις αρμόδιες αναλύσεις έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητα τους.

Από τις πρώτες καταθέσεις που έχουν λάβει στο Ανηλίκων από παιδιά που ήταν μαζί με την 16χρονη, προκύπτει πως η παρέα τους διασκέδαζε στο κλαμπ καταναλώνοντας αλκοόλ.

Ωστόσο θα λάθουν συμπληρωματικές καταθέσεις και θα αναζητηθούν επιπλέον μάρτυρες.

Ιδιαιτέρως σημαντικές είναι και οι απαντήσεις από τη νεκροψία νεκροτομή της 16χρονης, η οποία έχει παραγγελθεί.

