Τραγωδία στην Ανάφη: Νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/10) έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία κοντά στο Κάστρο, σε κατοικημένη περιοχή της Ανάφης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, μαζί της βρέθηκε νεκρός και ο σκύλος της. Η σορός μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ανάφης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Στο σημείο μετέβησαν τρεις πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαντορίνης που έφτασαν στο νησί με σκάφος του Λιμενικού. Η ΕΛ.ΑΣ. συνέδραμε για τη διάνοιξη της οικίας, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης, καθώς- πάντα κατά πληροφορίες- πίσω από τις πόρτες είχαν τοποθετηθεί ογκώδη έπιπλα (ντουλάπα σε επάνω μπαλκονόπορτα και ψυγείο με κουζίνα στην κεντρική είσοδο), γεγονός που καθυστέρησε ακόμα περισσότερο την επέμβαση.

Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαντορίνης.

Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Πηγή: cnn.gr