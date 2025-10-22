Νεκρή 16χρονη έξω από γνωστό κλαμπ στο Γκάζι μετά από διασκέδαση

Μια 16χρονη κοπέλα έπεσε νεκρή έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι.

Το περιστατικό έγινε ξημερώματα Κυριακής 19/10, επί της οδού Δεκελέων, στο Γκάζι. Η 16χρονη είχε βγει να διασκεδάσει με φίλες και κοινούς τους φίλους τους, πιθανότατα όλοι ανήλικοι.

Είχαν πάει σε γνωστό κλαμπ της περιοχής. Εκείνη βγήκε έξω γύρω στις 2 τα ξημερώματα, περπάτησε μερικά μέτρα κι έπεσε στον δρόμο λιπόθυμη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στον Ευαγγελισμό, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Ο πατέρας της κοπέλας ενημέρωσε το ΑΤ Ομονοίας, ενώ η προανάκριση διενεργείται από Τμήμα Ανηλίκων της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: iefimerida.gr