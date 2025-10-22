Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο ο «Φραπές» για αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. - Η Jaguar και τα άλλα επτά οχήματα

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε σημαντικά ευρήματα σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα του αποκαλούμενου «Φραπέ», κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη και την εμπλοκή του σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ειδική Μονάδα της Αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο δηλώσεων πόθεν έσχες διαπίστωσε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης δεν είχε υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, παρότι είχε σχετική υποχρέωση.

Μάλιστα, από τη διασταύρωση των τραπεζικών και περιουσιακών στοιχείων προέκυψε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν και οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελής Jaguar.

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες.

Επιπλεον, θα διαβιβάσει το φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων. Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Εκτάσεις στη Χίο

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκάλυψη ότι ο ελεγχόμενος είχε δηλώσει αγροτικές εκτάσεις στη Χίο προκειμένου να εισπράξει επιδοτήσεις,

Αργότερα, υποστήριξε πως η δήλωση έγινε «εκ παραδρομής», ωστόσο δεν επέστρεψε τα χρήματα που είχε λάβει, ούτε υπήρξε σχετική διεκδίκηση του ποσού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί τηςΤετάρτης, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, την Πέλλα, την Έδεσσα και τα Γιάννενα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την αστυνομία μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα.

Ενώ συλλήψεις γίνονται και σε Αθήνα και Κρήτη.

Εντόπιζαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται δύο άνδρες —ένας 36χρονος από τα Γιαννιτσά και ένας 34χρονος από το Ηράκλειο της Κρήτης— που φέρονται να διαχειρίζονταν μεγάλο μέρος των παράνομων αιτήσεων, με την εκτίμηση των Αρχών να ανεβάζει τα ποσά που έλαβαν παράνομα στα περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους που κατάγεται από την Κρήτη και εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών, ενώ ο δεύτερος, που εντοπίστηκε στα Γιαννιτσά, δηλώνει αγρότης. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναλάμβανε να εντοπίζει πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί στο σύστημα και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

Παράλληλα, στο κύκλωμα συμμετείχαν ακόμη έντεκα άτομα, τα οποία εμφανίζονταν τόσο ως εκμισθωτές όσο και ως μισθωτές αγροτεμαχίων. Μέσω πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί, τα περνούσαν στο όνομα τρίτων και εισέπρατταν τις επιδοτήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, φέρονται να υπέβαλαν ψευδή συμφωνητικά, εμφανίζοντας πρόσωπα ως κατόχους αγροτεμαχίων τα οποία δεν τους ανήκαν.

20 εκατομμύρια το όφελος του κυκλώματος

Το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι αποκόμισε το κύκλωμα από τις παράνομες επιδοτήσεις αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβεβαιωθεί ως παράνομα. Η δράση τους εντοπίζεται κυρίως την περίοδο 2018-2022, ενώ οι έρευνες δείχνουν πως το σύστημα των ψευδών δηλώσεων είχε εδραιωθεί μεθοδικά, αξιοποιώντας «παραθυράκια» και κενά ελέγχου στις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει από το περασμένο καλοκαίρι και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την πιθανή ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών ταμείων.

Πηγή: ethnos.gr