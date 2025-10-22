Σοβαρή καταγγελία από τον Πάνο Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αμάξι με φιμέ τζάμια» (vid)

«Μάλλον τους ενόχλησα πολύ» είπε στην τηλεόραση του OPEN, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις στα Τέμπη, ερωτώμενος για την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα αναφορικά με την Προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Υπάρχει ενδεχόμενο να γίνεται για αυτό το λόγο γιατί μάλλον τους ενόχλησα πολύ και δεν καταλαβαίνω γιατί, γιατί έπρεπε να φτάσω 23 ημέρες για το αυτονόητο; Να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Τους έφερε σε δύσκολη θέση και με αυτό τον τρόπο ψάχνει η κυβέρνηση διέξοδο για να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα, διαδηλώσεις σε αυτό το σημείο» ανέφερε.

Ερωτώμενος αν κάποιος πολίτης ποτέ του είπε ότι ενοχλεί η παρουσία του στο Σύνταγμα κατά την 23η απεργία πείνας είπε «κανένας απλός πολίτης δεν μου δήλωσε ποτέ ενοχλημένος». Και πρόσθεσε «τα ονόματα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη θα ξαναβαφτούν και όχι μόνο από εμάς αλλά και από τον κόσμο. Δεν επηρεάζουμε κανένας, σεβόμαστε τον χώρο, αλλά να σεβαστούν και εμάς γιατί χάσαμε τα παιδιά μας».

«Είμαστε σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που θα έρθουν από το εξωτερικό. Και μόλις έρθουν θα κάνουμε ξανά την αίτηση για νέα εκταφή» ανέφερε για το αίτημα εκταφής και πότε θα γίνει.

Στη συνέχεια ο Πάνος Ρούτσι μίλησε για τις καταγγελίες που έκανε χθες ότι αμάξι πήγε να τον παρασύρει.

Βγήκα να πάρω το αμάξι και εκείνη την ώρα ακούω ένα αυτοκίνητο να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Πρόλαβα να δω να έρχεται κατα πάνω μου. Έκανα μια κίνηση με το χέρι στο καπό, αλλιώς θα με είχε παρασύρει. Το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες και είχε και φιμέ τζάμια» ανέφερε στην τηλεόραση του OPEN.

Ο κ. Ρούτσι πρόσθεσε πως δεν είναι το πρώτο ανησυχητικό περιστατικό που βιώνει η οικογένειά του, αποκαλύπτοντας ότι «πριν λίγες εβδομάδες άγνωστοι είχαν παραβιάσει το σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη».

