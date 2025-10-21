Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας»

Για ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή για την τροπολογία που αφορά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Είναι μία πρωτοβουλία που αφορά τους κανόνες μίας οργανωμένης πολιτείας, αλλά και τον ίδιο τον πολιτισμό της καθημερινότητας. Μία κίνηση που αποσκοπεί στην ομαλοποίηση της δημόσιας ζωής, απαντώντας σε ένα τοξικό κλίμα και σε αυθαίρετες εντάσεις που κάποιοι επιμένουν να προκαλούν.

Τα μέτρα δεν ήταν μία εύκολη απόφαση, αλλά ήταν μία απαραίτητη επιλογή. Όπως είπε και ο υπουργός Δικαιοσύνης αφορούν ένα χώρο που θεωρούμε ιερό, που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα και σε καμία οργάνωση και κανέναν πρόσωπο. Εδώ και σχεδόν ένα αιώνα αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα. Αυτός ο χαρακτήρας πρέπει να διατηρηθεί, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως αυτό το σημείο συμβολίζει την ενότητα.

Πηγή: enikos.gr