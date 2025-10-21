Τρίκαλα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της μητροκτονίας - «Είχα σκεφτεί από παλιά να την σκοτώσω»

Η ομολογία του 18χρονου στους αστυνομικούς και οι μαρτυρίες των γειτόνων.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες γύρω από τη μητροκτονία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε συνοικία της πόλης των Τρικάλων, όταν ένας 18χρονος σκότωσε με μια πετσέτα την ίδια του τη μητέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος ο οποίος, δεν διέμεινε με τη μητέρα του, την επισκέφθηκε στο σπίτι της, στον οικισμό Φλαμούλι, στην πόλη των Τρικάλων και μετά από καβγά την έπνιξε με πετσέτα. Στη συνέχεια ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε την Αστυνομία, ενώ αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι έβλεπε μαζί με τη μητέρα του τηλεόραση όταν σηκώθηκε για να πάει στο μπάνιο. Πήρε την πετσέτα, επέστρεψε στο σαλόνι κι έπνιξε τη μητέρα του από πίσω, ενώ η 57χρονη καθόταν στον καναπέ.

«Τη σκότωσα γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 18χρονος, ενώ υποστήριξε πως δεχόταν bullying στο σχολείο, γιατί οι γονείς του είχαν πάρει διαζύγιο.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο τις τελικές απαντήσεις αναμένεται να τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Γείτονες που μίλησαν στο trikalavoice.gr έκαναν λόγο για συχνές φασαρίες μεταξύ της μητέρας και του γιου. Οι λόγοι που οδήγησαν τον 18χρονο στην αποτρόπαιη πράξη παραμένουν άγνωστοι. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.

Πηγή: ethnos.gr