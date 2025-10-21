ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε έναν χρόνο πληρώθηκαν 4795 δεσμευμένα ΑΦΜ - Όσα κατέθεσε η Βολιτάκη στην Εξεταστική

Συνεχίζονται οι διαδικασίες καταθέσεων των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή.

Συνεχίζονται οι καταθέσεις των μαρτύρων για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Το πρωί της Τρίτης (21/10) κατέθεσε η διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αριστέα Βολιτάκη. Η κ. Βολιτάκη παραδέχθηκε ότι ακόμα ο οργανισμός δεν έχει διεξάγει έλεγχο για την κατακόρυφη αύξηση που παρατηρήθηκε στο ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης την περίοδο 2019 – 2020, όταν τα ζώα έφτασαν τα 7 εκατομμύρια.

Η διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης του οργανισμού είπε, ακόμα, ότι από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2023, 4795 ΑΦΜ πληρώθηκαν. «Είχε διαπιστωθεί ότι παρατηρείται αύξηση που δε συνδέεται με τις αναμενόμενες γεννήσεις», είπε χαρακτηριστικά, επιρρίπτοντας εμμέσως τις ευθύνες για τις πληρωμές στον Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

«Υπάρχει ή δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση;», ρωτήθηκε η κ. Βολιτάκη από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. «Ο ρόλος της θέσης μου, ως διευθύντρια σε κρίσιμη διεύθυνση, δε μου δίνει το δικαίωμα να αποφανθώ αν υπάρχει ή όχι σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό, είναι κάτι που εξετάζει η Εξεταστική Επιτροπή που συστάθηκε, το διερευνά και θα καταλήξει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας μεγάλος Οργανισμός και μπορεί να υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές», απάντησε και πρόσθεσε ότι, «σε καμία εγκληματική οργάνωση δε συμμετέχω. Δεν πιστεύω ότι λειτουργούν οργανωμένες παράνομες ομάδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραβατικές συμπεριφορές μπορεί να υπάρχουν, μεμονωμένες όμως».

Η ίδια έκανε, στη συνέχεια, λόγο, για «διαχρονικές παθογένειες του Οργανισμού, που δυσκολεύουν το έργο του, όπως η μη ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και προσπάθειες των υπαλλήλων να μην υπάρχουν ζημιές στο ταμείο καθώς έχει να διαχειριστεί έναν τεράστιο όγκο πληρωμών ύψους 9 δισ. ευρώ». Κληθείσα να απαντήσει σε ερώτηση για τον εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ Μόσχο Κορασίδη, ανέφερε ότι «ασκούσε θεσμικές παρεμβάσεις και έκανε θεσμικές επισκέψεις για πληρωμές, μεταφέροντας αντιρρήσεις, παράπονα και απογοήτευση για το σύνολο των αιτημάτων των αγροτών και όχι για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στη συνέχεια, χαρακτήρισε «προδήλως αντικανονικές» τις προκαταβολές πληρωμών που δόθηκαν το 2022 με εντολή του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου, σημειώνοντας ότι είχαν εκφραστεί διαφωνίες ενώ διετέλεσε και αφορμή για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ενώ απέρριψε ότι αρνούνταν η ίδια τη διενέργεια ελέγχων όπως της έχει καταλογίσει ο Ευάγγελος Σημανδράκος.

Η κ. Βολιτάκη, στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τις σχέσεις της με την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου. «Είχαμε μία αυστηρά επαγγελματική συνεργασία, υπήρχαν δυσκολίες και διαφωνίες σε θέματα υπηρεσιακά».

Για την Αθανασία Ρέππα, πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, υπογράμμισε ότι συνεργάζονται από το 1998 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και παραδέχτηκε ότι είναι κουμπάρες, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι, «αυτό σε καμία περίπτωση δεν επηρέασε τα αυστηρά επαγγελματικά μας όρια». «Γνωρίζω τον χαρακτήρα της, έξω από τον Οργανισμό. Μέσα στον Οργανισμό είμαστε συνεργάτες, παλεύουμε για τον ίδιο στόχο. Θα στενοχωριόμουν να καλείται στη δικαστική αίθουσα για οποιονδήποτε συνεργάτη. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι προσπαθούσε και διεκδικούσε να βελτιωθεί το σύστημα ελέγχων με περισσότερους και ποιοτικότερους - και αυτό δε συνάδει με την κατηγορία ότι είχε ενστάσεις για τους ελέγχους», πρόσθεσε και κατέληξε ότι, «Έχω συνεργαστεί με έξι προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και η άποψη μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στις διοικήσεις. Δημιουργούνται δυσκολίες καθώς κάθε νέα διοίκηση έχει σχέδιο, πλάνο και κάθε φορά αναθεωρούνται».

Μέσω πηγών, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η μάρτυρας δεν απάντησε με σαφήνεια στα κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν.

«Η κ. Βολιτάκη παραδέχθηκε ότι και η ίδια έχει προχωρήσει στην πληρωμή πολλά χιλιάδων (4975) δεσμευμένων ΑΦΜ, ενώ αυτά είχαν χαρακτηριστεί ρητά ως μη πληρωτέα λόγω δεσμεύσεων. Απέδωσε μάλιστα την πληρωμή στους στη χρονική στιγμή που τα ΑΦΜ δεσμεύτηκαν, όταν είναι σαφές από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ότι η δέσμευση των ΑΦΜ έγινε πριν την πληρωμή τους, πριν δηλαδή πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τους λόγους που είχαν δεσμευθεί. Δεν εξήγησε πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεται το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ να έχουν πληρωθεί μέχρι 31/12/2023 χωρίς να υπάρχει εξήγηση για το ποιοι υπέγραψαν και με ποια εντολή. Παρ’όλα αυτά όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε να απαντήσει. Αλήθεια, αν δεν είναι σκάνδαλο ότι πληρωνόντουσαν δεσμευμένα ΑΦΜ χωρίς ελέγχους, τότε πώς ορίζεται το σκάνδαλο; Απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ενημέρωση για το ρόλο του λογιστηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διαμόρφωση των πληρωμών, ενώ την ίδια στιγμή παραδέχτηκε ότι οι υπογραφές για την τελική έγκριση, του προϊσταμένου, του διευθυντή και του υπεύθυνου της Διεύθυνσης Πληρωμών, είχαν μπει κανονικά. Δηλαδή, οι δεσμευμένες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με υπογραφές εν γνώσει όλης της υπηρεσιακής ιεραρχίας και της διοίκησης», επισημαίνουν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Κατέρρευσε η απελπισμένη προσπάθεια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη να συκοφαντήσει τον κ. Μόσχο Κορασίδη εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ. Η μάρτυρας παρά την πολυετή της θητεία στον Οργανισμό και τη για πολλά χρόνια διευθυντική της θέση σε κρίσιμη διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε να απαντήσει την αυτονόητη ερώτηση αν υπάρχει σκάνδαλο σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας επέλεξε με δόλιο τρόπο να εκμαιεύσει απαντήσεις από τη μάρτυρα κα. Βολιτάκη που θα αποδείκνυαν το αφήγημά του, ότι ο κ. Κορασίδης ασκούσε πιέσεις στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για μεμονωμένα αιτήματα. Οι προσπάθειές του έπεσαν στο κενό, καθώς η μάρτυρας κατέθεσε ότι ο κ. Κορασίδης επισκεπτόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλειστικά για να παρουσιάσει θεσμικά τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων εκπροσωπώντας την ΕΘΕΑΣ», πρόσθεσαν.

«Με καθοριστική ρύθμιση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2022, συνδέθηκε για πρώτη φορά η χορήγηση του Εθνικού Αποθέματος με την ύπαρξη πραγματικού οικονομικού κύκλου εργασιών από πώληση ζωικών προϊόντων, όπως κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αριστέα Βολιτάκη» αναφέρουν πηγές τη ΝΔ και προσθέτουν: «Ουσιαστικά, όπως εξήγησε η ίδια δεν αρκούσε πια η απλή δήλωση των ζώων και εξάλλου με αντίστοιχο τρόπο πληρώθηκε η ενίσχυση ζωοτροφών τον Ιανουάριο του 2023. Όπως εξήγησε, η ρύθμιση αυτή ”περιόρισε σημαντικά την εικονική κατοχή ζώων” και επέτρεψε να στηριχθούν αποκλειστικά οι πραγματικά ενεργοί κτηνοτρόφοι. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε, το μέτρο αυτό αποτέλεσε ουσιαστικό φίλτρο στις άμεσες ενισχύσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη του συστήματος».

«Με άλλα λόγια, η κατάθεση της κυρίας Βολιτάκη επιβεβαιώνει πως τα μέτρα που λήφθησαν για την πάταξη των εικονικών δηλώσεων εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση της ΝΔ, τη στιγμή που επί ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόστηκε η τεχνική λύση ενώ οι ΔΑΟΚ -όπως έχει αποκαλυφθεί- είχαν στην αρμοδιότητά τους την καταμέτρηση των ζώων» τονίζουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Είναι σαφές ότι όσοι σήμερα επιχειρούν να παρουσιάσουν μια διαφορετική εικόνα, ξεχνούν ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από νωρίς προσπάθησε να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε έναν Οργανισμό ο οποίος είχε χρόνιες παθογένειες. Εν κατακλείδι, ενώ η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει ευθύνες στη σημερινή κυβέρνηση, οι μαρτυρίες των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ καταρρίπτουν πλήρως το αφήγημά της, αποδεικνύοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη που πρώτη προσπάθησε να θέσει κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας στον αγροτικό τομέα» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

«Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις σχετικά με το "γαλάζιο" σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο κι αν οι μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή αποφεύγουν επιμελώς να αποδεχτούν την ύπαρξη σκανδάλου. Η διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αριστέα Βολιτάκη, παραδέχτηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ακόμα διεξάγει έλεγχο για την κατακόρυφη και εξόφθαλμα μεγάλη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου που παρατηρήθηκε στην Κρήτη κατά την περίοδο 2019-2020, όταν τα αιγοπρόβατα έφτασαν τα 7 εκατομμύρια! Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σχεδόν 5.000 δεσμευμένα ΑΦΜ πληρώθηκαν την περίοδο Οκτωβρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2023, "φωτογραφίζοντας" τον Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2024», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«"Είχε διαπιστωθεί ότι παρατηρείται αύξηση που δε συνδέεται με τις αναμενόμενες γεννήσεις", ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Βολιτάκη. Τη συστηματική υποστελέχωση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη κατέδειξαν οι απαντήσεις της Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρονίκης Βασιλούλη, στις ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου. Όπως ανέφερε η κα Βασιλούλη, ενώ κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο αριθμός των υπαλλήλων παρέμενε σταθερός, από το 2020 μέχρι και σήμερα έχει αποψιλωθεί συστηματικά, καθώς μειώθηκε κατά 88 άτομα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αφέθηκε συνειδητά να καταρρεύσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, προκειμένου να μειωθούν οι έλεγχοι και να προχωρήσει ανεμπόδιστα η λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: ethnos.gr