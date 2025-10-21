«Καλά έκαναν»: Τι απαντούν στην ΕΛΑΣ για τη μεταφορά της Βανδή με περιπολικό

Μετά τα σχόλια που προκάλεσε η μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. απαντούν ότι «οι συνάδελφοι της Τροχαίας ενήργησαν ως όφειλαν για αποφυγή ατυχήματος στο σημείο και των πολιτών».

Παράλληλα, λένε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάποια Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), καθώς αυτό που είδε το πλήρωμα του περιπολικού είναι ένα ακινητοποιημένο όχημα σε λεωφόρο που δεν διαθέτει λωρίδα έκτακτης ανάγκης παρά μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Η οδηγός του οχήματος έκανε δεξιά το Ι.Χ. αυτοκίνητο που έπαθε λάστιχο, με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, γι’ αυτό τοποθετήθηκαν κώνοι πίσω από αυτό και η ίδια μεταφέρθηκε με το περιπολικό στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί και να αποχωρήσει, συμπληρώνουν.

Νωρίτερα σήμερα είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο, το οποίο δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό, ύστερα από βλάβη που παρουσίασε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Αύγουστο, καθώς η γνωστή τραγουδίστρια ταξίδευε προς τη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία. Καθ’ οδόν προς το ξενοδοχείο της, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε έπαθε λάστιχο. Την ίδια στιγμή, ένα περιπολικό που περνούσε τυχαία από το σημείο σταμάτησε για δει τι συμβαίνει και προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στον προορισμό της.

Πηγή: newsbeast.gr

