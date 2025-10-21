Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή: Πέθανε ο Γιώργος Ψωμόπουλος – Η ανάρτηση των Magic De Spell

“Έφυγε” από τη ζωή ο Γιώργος Ψωμόπουλος, μάνατζερ των Magic De Spell και στιχουργός. Επρόκειτο για μια μορφή της ελληνικής ροκ σκηνής που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωσή της.

Την είδηση του θανάτου του μοιράστηκε το συγκρότημα Magic De Spell μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα:

«Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος… Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας», αναφέρει το συγκρότημα στο μήνυμά του, περιγράφοντας τη μακροχρόνια φιλία και συνεργασία τους που ξεκίνησε το 1995.

Στην ανάρτηση σημειώνεται ότι ο Ψωμόπουλος υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να μελοποιηθεί η ποίησή της, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία του εμβληματικού τραγουδιού «Εμένα οι φίλοι μου» το 1998.

Η μπάντα τον αποχαιρετά λέγοντας πως «χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα».

Αναλυτικά η ανάρτηση των Magic De Spell:

«Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος.. Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας.

Γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 1995. Γίναμε αχώριστοι. Φτιάχτηκε μια μεγάλη παρέα στα Εξάρχεια με επίκεντρο τον ίδιο. Ατελείωτες συζητήσεις, καφέδες, ανταλλαγή ιδεών.

Υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να την μελοποιήσουμε. Κάπως έτσι προέκυψε το τραγούδι “Εμένα οι Φίλοι μου” το 1998.

Σήμερα, η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί. Γιατί του οφείλουμε όλοι πολλά. Εκτός από εμάς, μανάτζαρε και οδήγησε σε δισκογραφικά συμβόλαια, μπάντες που έγιναν σημαντικές. Και βοήθησε αρκετά μικρότερα σχήματα, ανοίγοντας δρόμο στην κυριολεξία για την ελληνική ροκ σκηνή. Σε πρώιμες και δύσκολες εποχές. Πρωτοστάτησε σε διοργανώσεις συναυλιών σ’ ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου.

Δεν του άρεσε η δημοσιότητα και έμενε πάντα ένας αφανής ήρωας. Αλλά χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα.

Γιώργο θα μας λείψεις πολύ φίλε.

Χαιρετισμούς σε όλους τους δικούς μας εκεί πάνω..».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση προχώρησε ο Θοδωρής Βλαχάκης, ιδρυτικό μέλος των Magic De Spell αναφέροντας: «Ήσουν ο καλύτερός μου φίλος. Οι Magic de Spell σου οφείλουν πάρα πολλά. Και εγώ ακόμη περισσότερα.. Καλό ταξίδι Γιώργο μου».

Γιώργος Ψωμόπουλος: Ο κομβικός ρόλος του στην ελληνική ροκ σκηνή

Ο Γιώργος Ψωμόπουλος υπήρξε κομβική φιγούρα της ελληνικής ροκ κοινότητας από τις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ως μάνατζερ και συνεργάτης, συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία των Magic De Spell, αλλά και άλλων σχημάτων, ενώ είχε διατελέσει μάνατζερ του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και στήριξε νεότερα ροκ συγκροτήματα σε μια δύσκολη εποχή για το είδος.

Πρωτοστάτησε στη διοργάνωση συναυλιών σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου.

Πηγή: news247.gr

