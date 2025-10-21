«Το περιπολικό δεν είναι ταξί»... εκτός αν σε λένε Βανδή: Την πήγαν στο ξενοδοχείο επειδή έμεινε από λάστιχο (vid)

«Το περιπολικό δεν είναι ταξί» είχε πει η ΕΛΑΣ στην Κυριακή Γρίβα λίγα λεπτά πριν τη γυναικοκτονία της. Όπως φαίνεται, ο ίδιος κανόνας δεν ίσχυσε για την τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή, την οποία αστυνομικοί μετέφεραν στο ξενοδοχείο της, αφού έμεινε από λάστιχο.

Ένα βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, προκάλεσε ποικίλα σχόλια και ερωτήματα σχετικά με τη χρήση κρατικών οχημάτων από πολίτες και συγκεκριμένα από επώνυμους.

Το αποκαλυπτικό βίντεο

Το υλικό απεικονίζει περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή, έπειτα από πρόβλημα στο ΙΧ όχημα που τη μετέφερε το πρωί της 8ης Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια μετάβασής της στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα της τραγουδίστριας έπαθε λάστιχο, με αποτέλεσμα να κληθεί αστυνομικό όχημα στο σημείο, το οποίο τελικά τη μετέφερε στο ξενοδοχείο της.

Ο Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς προβληματισμένος, σχολίασε στον αέρα της εκπομπής: «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Γιατί η Δέσποινα Βανδή είναι φίλη μου. Και δεν ξέρω πώς να το χειριστώ το θέμα, και υπάρχει και εικόνα».

Στη συνέχεια, έθεσε ζήτημα ισονομίας: «Το Υπουργείο πρέπει να πάρει θέση. Να μας πει αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά αν η κα Βανδή αντιμετωπίζεται ως πολίτης πρώτης κατηγορίας και όλοι οι υπόλοιποι ως δεύτερης, αυτό είναι πρόβλημα».

Ο παρουσιαστής επισήμανε ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία, επιβάτες σε περιπολικά είναι συνήθως άτομα που είτε συλλαμβάνονται είτε προσάγονται για εξακρίβωση στοιχείων, και όχι πολίτες με βλάβη στο όχημά τους: «Η Δέσποινα Βανδή δεν έχει κάνει τίποτα. Αλλά δεν είναι σωστό ένας πολίτης να μεταφέρεται έτσι με περιπολικό. Ο αστυνομικός της ανοίγει την πόρτα σαν να είναι ιδιωτική λιμουζίνα. Αυτό, για μένα, είναι τεράστιο πρόβλημα, κύριε Χρυσοχοΐδη».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την ΕΛ.ΑΣ. ή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: ethnos.gr