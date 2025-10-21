Καρυστιανού στο Politico: Διεφθαρμένο το πολιτικό σύστημα, θέλω κι εγώ να δω κάτι καινούργιο»

Την επιθυμία να δει κάτι νέο, φρέσκο και διαφορετικό, καθώς θεωρεί διεφθαρμένο το υπάρχον πολιτικό σύστημα, εξέφρασε η Μαρία Καρυσιανού μιλώντας στο Politico.

Το έγκυρο μέσο περιγράφει τη μητέρα της Μάρθης που χάθηκε στα Τέμπη ως «μία γιατρό, της οποίας η κόρη σκοτώθηκε σε σιδηροδρομικό δυστύχημα, που έχει αναδειχθεί ως η απρόσμενη ηγέτιδα ενός κύματος διαμαρτυριών κατά του πολιτικού κατεστημένου στην Ελλάδα. Πολλοί επιθυμούν να θέσει υποψηφιότητα, πιστεύοντας ότι ένα εκτός του κατεστημένου πρόσωπο θα ήταν το καλύτερο για να ταρακουνήσει μια χώρα που έχει συγκλονιστεί από μια σειρά σκανδάλων και όπου η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς έχει καταρρεύσει».

Η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την απογοήτευσή της από όσα συμβαίνουν στη χώρα λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα έχει εκτροχιαστεί και παραμένει εκεί. Δεν αντέχω να ζω σε μια τέτοια κοινωνία και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα συνεχίσουμε να ζούμε με ένα τόσο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Πρόκειται για μια επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από το υπάρχον πολιτικό σύστημα».

Σύμφωνα με το άρθρο, η Μαρία Καρυστιανού δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε και διέψευσε τις φήμες περί δημιουργίας πολιτικού φορέα. Το μόνο που είπε σχολιάζοντας σχετικά ήταν ότι ««θέλω να δω κάτι καινούργιο, όπως και μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ανήκω και εγώ σε αυτό το 25%. Ντρέπομαι που ένας Ευρωπαίος εισαγγελέας έρχεται και λέει ότι το Σύνταγμά μας προστατεύει τους υπουργούς από την ευθύνη. Αυτή η συνταγματική διάταξη καταχράται από τους πολιτικούς ακόμη και σε περιπτώσεις κακουργημάτων, όπως η υπόθεση των Τεμπών».

Πηγή: ethnos.gr