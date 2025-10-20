Περιστέρι: Βίντεο λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο - «Τον σκότωσε»

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 37χρονου άνδρα από τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ο 37χρονος, ο οποίος διασκέδαζε στο κλαμπ μαζί με μια γυναίκα, βγήκε έξω για μια σύντομη συνομιλία με έναν άλλο άνδρα.

Η συνάντηση, ωστόσο, πήρε άγρια τροπή όταν ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά τον άνδρα στην κοιλιά. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο 37χρονος κατάφερε να επιστρέψει αιμόφυρτος μέσα στο κλαμπ ζητώντας βοήθεια, προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους θαμώνες.

Το βίντεο, που μετέδωσε η ΕΡΤ, καταγράφει την ένταση λίγα λεπτά μετά τη συμπλοκή. Στο πλάνο φαίνεται μια παρέα θαμώνων να αποχωρεί από το νυχτερινό κέντρο, ενώ ένας από αυτούς ακούγεται να φωνάζει: «Τον σκότωσαν!».

Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα τον χώρο και ξεκίνησε ενδελεχείς έρευνες, εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και συλλέγοντας καταθέσεις, με στόχο τον εντοπισμό του δράστη, που παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν τα αίτια και το υπόβαθρο της επίθεσης.

