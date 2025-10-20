Φοινικούντα: Συνάντηση ανιψιού και φερόμενου συνεργού λίγες μέρες πριν τη διπλή δολοφονία

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη του στη Φοινικούντα.

Μετά την προσωρινή κράτηση των δύο 22χρονων συλληφθέντων, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να φτάσουν τελικά στην άκρη του θρίλερ.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί το πανελλήνιο τις εξελίξεις της υπόθεσης για τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου, στη Φοινικούντα. Μετά την μαραθώνια απολογία των δύο 22χρονων, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20.10.2025) ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους. Την ίδια ώρα η ΕΛΑΣ ξεσκονίζει βιντεοληπτικά, φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις κινήσει των δραστών και προσπαθεί να ρίξει «φως» στην υπόθεση κάνοντας ελέγχους και στα κινητά τηλέφωνα των κρατουμένων.

Παράλληλα, σήμερα το Live News δημοσιοποίησε νέο ντοκουμέντο που σχετίζεται με το διπλό φονικό, στο οποίο διακρίνεται το αυτοκίνητο του ανιψιού -που ήταν και αυτόπτης μάρτυρας στο έγκλημα- του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που έπεσε νεκρός τόσο αυτός όσο και ο επιστάτης από τις σφαίρες του δράστη.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο του ανιψιού φαίνεται να κατευθύνεται προς το κάμπινγκ στις 19:40.

Την ίδια ώρα, μία νέα μαρτυρία, έρχεται να δώσει άλλη πτυχή στις σχέσεις του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με τον 33χρονο ανιψιό του και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του.

Σύμφωνα με στενό συγγενικό τους πρόσωπο: «Οι γονείς του ανιψιού είναι χωρισμένοι. Τον μεγάλωσε η γυναίκα μόνη της. Κάποια στιγμή ο ανιψιός πήγε στην Αθήνα, ήθελε να ασχοληθεί με την πάλη, με πάλη σε κλουβιά, με βάρη και τα λοιπά, ήθελε να παλεύει. Ο θείος του προσπαθούσε να τον φέρει πίσω στη Φοινικούντα, του έλεγε ‘εδώ έχουμε περιουσία, λεφτά, να έρθεις κάτω, να τα αναλάβεις εσύ, να κάνεις και οικογένεια’».

«Εντωμεταξύ στην Αθήνα ο ανιψιός είχε μπλέξει με παλιοπαρέες. Κατάφερε τελικά ο θείος να τον πείσει και τον έφερε κάτω. Μία μαλώνανε, μία τα βρίσκανε. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ κάποια στιγμή είχε χάσει 20.000 ευρώ, λίγα άτομα ήξεραν που είχε κρύψει αυτά τα χρήματα. Τότε έβριζε τον ανιψιό και θεωρούσε ότι τα είχε πάρει αυτός. Είχε έρθει και η Ασφάλεια για αποτυπώματα. Τότε μάλιστα είχε πει ‘θα αφήσω χαρτιά, αν πάθω κάτι να ψάξουν τον ανιψιό μου’».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία: «Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν ιδιότροπος, ιδιόρρυθμος. Δεν ήταν κακό παιδί. Αποπλήρωνε ένα δάνειο που είχε ο ανιψιός και η μητέρα του για ένα σπίτι μεγάλο στην Καλαμάτα και στον ανιψιό, παρότι είχε το μισό κάμπινγκ, του έδινε 1.000 – 1.200 ευρώ τον μήνα.

Ο ανιψιός είχε προβληματισμό για το μέλλον του και αν η ζωή του θα κυλούσε με τα ίδια οικονομικά δεδομένα. Στο παρελθόν είχε πουλήσει ο ανιψιός ένα σπίτι στην Αθήνα που είχε από τον πατέρα του, 70.000 – 80.000 ευρώ και τα έφαγε τα χρήματα».

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, μαρτυρία η οποία βρίσκεται σε γνώση των Αρχών, κάνει λόγο για δύο συναντήσεις τον Σεπτέμβριο, μεταξύ του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου θύματος και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του, με τον 22χρονο προφυλακισμένο φερόμενο ως συνεργό στη δολοφονία.

Όπως λέει η μαρτυρία, οι δύο τους είχαν συναντηθεί δύο φορές στην Αθήνα σε χρόνο μεταγενέστερο από τις δύο απόπειρες που έχει παραδεχτεί ο 22χρονος κατά του 68χρονου.

Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι περιγραφές όσων έζησαν το θρίλερ από πρώτο χέρι. Του ανιψιού του θύματος και μοναδικού επιζώντα, αλλά και της συντρόφου του, η οποία για λίγα λεπτά γλίτωσε τη συνάντηση με τον δολοφόνο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αποκάλυψε το Live News, οι δύο νεαροί με το σκούτερ περνούν την είσοδο του κάμπινγκ στις 5 Οκτωβρίου στις 20:13. Τους ειδοποίησε κάποιος από μέσα ή η ώρα ήταν τυχαία κι έτσι η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού έφυγε από τη ρεσεψιόν 6 λεπτά πριν από την άφιξη του δολοφόνου;

«Την Κυριακή 05/10 είχαμε πάει με τον σύντροφό μου από το πρωί στο κάμπινγκ και κάναμε δουλειές. Στις 20:08, πήγα στο εστιατόριο του κάμπινγκ για να δω τι φαγητά είχε. Έμεινε στη ρεσεψιόν ο 68χρονος, ο σύντροφός μου ενώ ο επιστάτης πηγαινοερχόταν», είπε η σύντροφος του ανιψιού.

Η σύντροφος φεύγει και η αντίστροφη μέτρηση για το κακό έχει αρχίσει. Ο επιστάτης πηγαινοέρχεται, αλλά όπως και με τη σύντροφο, σαν κάποιος να συντόνιζε εκ των έσω ή λόγω μιας σατανικής σύμπτωσης και εδώ είναι πάντως παρών, όταν φτάνει ο δράστης.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ανέφερε: «Ο θείος μου ήταν μέσα στη ρεσεψιόν, ενώ ο επιστάτης ήταν έξω από τη ρεσεψιόν στα ψυγεία. Τα παντζούρια των παραθύρων της ρεσεψιόν ήταν ανοικτά και είδα έναν άντρα να περπατάει από την είσοδο του κάμπινγκ και να έρχεται προς τη ρεσεψιόν».

«Είπε, απευθυνόμενος προς τον θείο μου, σε καλά αγγλικά ‘You have a place to stay? Is there any place for me?’. Τότε ο θείος μου του απάντησε, με ειρωνικό ύφος ‘What place?’ και γελούσε και τότε ακούω ένα ‘μπαμ’ και κατάλαβα ότι πυροβόλησε», περιέγραψε ο ανιψιός.

Ο ανιψιός του θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ περιγράφει τις σκηνές θρίλερ που εκτυλίχθηκαν στη ρεσεψιόν, αλλά και την προσπάθειά του να γλιτώσει από το μένος του νεαρού πιστολέρο:

«Ο θείος μου σηκώθηκε από το γραφείο και τότε άκουσα και δεύτερο ‘μπαμ’ και κατάλαβα ότι τον πυροβόλησε και δεύτερη φορά. Εγώ βρισκόμουν μέσα στη ρεσεψιόν, μπροστά από το τζάκι. Ο επιστάτης στεκόταν στην πόρτα. Με το που άκουσα τους πυροβολισμούς άρχισα να τρέχω και φώναξα και στον επιστάτη να τρέξει κι αυτός».

Ο νεαρός δολοφόνος όμως δεν σταμάτησε, σύμφωνα πάντα με τα όσα δήλωσε ο 33χρονος ανιψιός: «Καθώς έτρεχα, άκουσα δύο ή τρεις πυροβολισμούς που έριξε ο άγνωστος άνδρας αυτός στον επιστάτη και κατάλαβα ότι έπεσε στο έδαφος. Κοίταξα πίσω και τον είδα που στόχευε προς το μέρος μου. Νομίζω ότι άκουσα ή έναν ή δύο ακόμα πυροβολισμούς, που έριξε προς τα εμένα. Νομίζω ότι επειδή είχα τρέξει πολύ γρήγορα και δεν με προλάβαινε, τον είδα να γυρνάει προς τα πίσω».

Ο ξανθός άνδρας με το λευκό κοντομάνικο πουκάμισο και το υφασμάτινο μαύρο τσαντάκι, σύμφωνα με την περιγραφή του ανιψιού, είχε ήδη διαφύγει από το κάμπινγκ αφήνοντας πίσω του δύο νεκρούς.

«Μετά από περίπου δεκαπέντε με είκοσι λεπτά, επέστρεψα προς την ρεσεψιόν, προσεκτικά. Σε μικρή απόσταση, από τη ρεσεψιόν, είδα τον επιστάτη ο οποίος ήταν νεκρός και σε μικρή απόσταση από αυτόν στέκονταν άτομα του κάμπινγκ από τους οποίους τους ζήτησα να απομακρυνθούν. Φτάνοντας στη ρεσεψιόν, είδα ότι είχε μαζευτεί κόσμος και κοιτούσε, από τα τζάμια εξωτερικά, τον θείο μου που ήταν μέσα πεσμένος στο πάτωμα, νεκρός», είπε.

Στο μεταξύ, η σύντροφος του ανιψιού, που πήγαινε στη ρεσεψιόν, επικαλέστηκε ένα τηλεφώνημα που έκανε καθ’ οδόν: «Καθώς πήγαινα στο εστιατόριο, πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και μιλήσαμε για περίπου 10 λεπτά. Καθώς μιλούσαμε, άκουσα κάποια δυνατά ‘μπαμ’ και κατάλαβα ότι κάτι είχε γίνει. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν πυροβολισμοί».

Η σύντροφος του ανιψιού τον είδε να φτάνει έντρομος στο εστιατόριο. Εκεί της είπε ότι ο θείος του και ο επιστάτης ήταν νεκροί και της ζήτησε να καλέσει την Αστυνομία.

«Κλείνω το τηλέφωνο και αμέσως βλέπω τον σύντροφό μου να μπαίνει στο εστιατόριο φωνάζοντας ‘Βοήθεια, πάρτε το 100’. Μετά έπεσε μπροστά μου και είπε ‘έχουν πέσει πυροβολισμοί, είναι νεκροί’», ανέφερε.

Η σύντροφος θυμήθηκε ωστόσο, ότι το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να ψάξουν για τα κλειδιά που είχαν χαθεί. Κατά την πολύωρη κατάθεσή της η κοπέλα περιέγραψε την κατάσταση που βρισκόταν ο σύντροφός της, ενώ είπε ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν συζητήσει τι ακριβώς συνέβη.

«Αφού περιμέναμε λίγα λεπτά, πήγαμε να ψάξουμε τα κλειδιά του σπιτιού του συντρόφου μου, που του είχαν πέσει και φτάσαμε μέχρι τη ρεσεψιόν χωρίς να καταφέρουμε να τα βρούμε. Ο σύντροφός μου πήγε και έκλεισε την πόρτα της ρεσεψιόν, γιατί είχε μαζευτεί κόσμος και μετά πήγαμε πάλι με φακό να ψάξουμε τα κλειδιά. Εγώ στη συνέχεια πήγα και πάλι στο εστιατόριο για να ηρεμήσω λίγο, γιατί είχα αναστατωθεί, και μετά από λίγο πήγα έξω από τη ρεσεψιόν και ήρθε η Αστυνομία και το ασθενοφόρο», είπε.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο, με ημερομηνία στις 10/09/2025, αποτυπώνεται η καταδίωξη του λευκού σκούτερ του φερόμενου ως συνεργού του εγκλήματος, από το ΙΧ του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κατάθεση του ίδιου του 22χρονου, έναν μήνα πριν τη δολοφονία του 68χρονου, είχε κινηθεί δύο φορές απειλητικά εναντίον του, την πρώτη στις 7 Σεπτέμβρη με απόπειρα, και τη δεύτερη με καρτέρι στις 10 Σεπτέμβρη.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το περαστικό της 10ης Σεπτεμβρίου, καθώς το 68χρονο θύμα είχε ειδοποιηθεί ότι κάποιος του είχε στήσει καρτέρι. Μην γνωρίζοντας ποιος είναι, τον καταδίωξε με τον αυτοκίνητό του, το οποίο οδηγούσε ο ανιψιός του και μάρτυρας της δολοφονίας του.

Μάλιστα, από αναφορές προέκυψε ότι το σκούτερ με τους δύο αναβάτες φεύγοντας από το κάμπινγκ δεν κατευθύνθηκε δεξιά από την έξοδο του κάμπινγκ, δηλαδή προς Καλαμάτα, αλλά πήγε αριστερά προς Πύλο και Μεθώνη.

Οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι έχουν πει πώς διασπάστηκαν μετά από περίπου 2χλμ, ωστόσο, σε βενζινάδικο κοντά στο σημείο του κάμπινγκ υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει μόνο ένα αναβάτη στο σκούτερ.

Όπως αναφέρεται υπάρχουν διάφορες εκδοχές σύμφωνα με τις οποίες, ο 22χρονος δεν ανέβηκε ποτέ στο σκούτερ και έμεινε μέσα στο κάμπινγκ ή κατά την δεύτερη είναι ότι κάποιος τον φυγάδευσε.

Ενώ από την πλευρά του ο 22χρονος έχει πει ότι ακολούθησε ένα δρόμο που είναι κοντά στο κάμπινγκ, περπάτησε 13 λεπτά 950 μέτρα, όπου βρέθηκε στη θάλασσα κι από εκεί κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα.

Το ισχυρισμό αυτό ωστόσο, οι αρχές δεν τον πιστεύουν πλήρως.

Ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ποιος τελικά είχε τον ρόλο του συνεργού, ποιος του εκτελεστή, ερευνάται το αν υπήρχε και τρίτος που έδωσε την εντολή. Οι αστυνομικοί θεωρούν πως ο 22χρονος που παραδόθηκε μόνος του δεν έχει πει όλη την αλήθεια, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο κάποιον να καλύπτει. Εκτιμούν πως το σενάριο ότι διένυσε περισσότερα από 60 χλμ. κολυμπώντας και περπατώντας, «μπάζει» από παντού.

Οι απαντήσεις που έδωσε ο 22χρονος για το πού βρίσκεται το σκούτερ, το κινητό αλλά και η θήκη κιθάρας φαίνεται πως δεν έπεισαν, με την έρευνα να συνεχίζεται και την ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζει υλικό από 300 κάμερες.

Από την πλευρά του, ο Ελληνοβρετανός συγκατηγορούμενός του επιχείρησε να βγάλει αναξιόπιστο ως μάρτυρα τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος πάντως τον είχε αναγνωρίσει ως τον δράστη της δολοφονίας.

O Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού, ήταν καλεσμένος στο πλατό του Live News, όπου ανέφερε στον Νίκο Ευαγγελάτο για τον εντολέα του:

«Εμείς αναδείξαμε στο ανακριτικό γραφείο αυτό που περιέρχεται σε αντίφαση με αυτό που περιγράφεται. Ο εντολέας μου δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος πυροβόλησε. Αυτός που μπήκε στη σκηνή του εγκλήματος είναι πολύ λογικό να έχει πυροβολήσει, ο έτερος κατηγορούμενος».

«Στο σκεπτικό ενός 22χρονου νεαρού ενήλικου το να οδηγήσει κάποιον άλλον, ο οποίος κατά το δικό του ισχυρισμό, έχει υποστεί μια σεξουαλική κακοποίηση και λέει ότι θέλει να πάει να αξιώσει με τον άδικο αυτό τρόπο αποζημίωση γι΄αυτό ή και για κάτι άλλο, στο μυαλό ενός 22χρονου θα μπορούσε να γίνει πιστευτό».

«Ο εντολέας μου δεν γνωρίζει αν υπάρχει ηθικός αυτουργός. Μέχρι στιγμής δεν έχει πει αν κάποιος του έδωσε υπόσχεση για οικονομικό αντάλλαγμα».

Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές, με ακόμη τρία άτομα να βρίσκονται στο στόχαστρο των ερευνών, τα οποία φέρεται να γνώριζαν τον έναν από τους δύο συλληφθέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προσανατολίζονται στο ότι υπάρχει κάποιο πρόσωπο που έχει βοηθήσει στη διαφυγή των δύο 22χρονων κατηγορούμενων.

Επιπλέον, κατά τους αστυνομικούς, ο νεαρός που παραδόθηκε στις Αρχές θεωρούν ότι δεν τους λέει την αλήθεια. Πιστεύουν ακόμη για αυτόν τον 22χρονο ότι υπάρχει ένα άτομο, το οποίο τον βοήθησε να κρυφτεί το βράδυ που διαπράχθηκε το έγκλημα.

Το Live News αποκαλύπτει επίσης, ότι το χαρτονόμισμα των 50€, με το οποίο ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός αγόρασε το εισιτήριο του ΚΤΕΛ, για να γυρίσει από την Καλαμάτα στην Αθήνα ήταν στεγνό παρά το ότι ο ίδιος είπε πως κολύμπησε από την Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των τηλεφωνικών κλήσεων από την περιοχή γύρω από το κάμπινγκ της Φοινικούντας όπου σημειώθηκε η διπλή δολοφονία.

«Ήρθαν τα δεδομένα ανάλυσης τηλεφωνικών κλήσεων στην ΕΛ.ΑΣ. από τη σάρωση του χώρου και αναμένεται αύριο να υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα. Είναι η σάρωση του χώρου προκειμένου να δουν το τηλέφωνο των δραστών, να εντοπιστεί κινητό τηλέφωνο που φαίνεται να ανήκει, το πακιστανικό, στον 22χρονο αναφερόμενο ως συνεργό ο οποίος δεν έχει αποκαλύψει ούτε τι το έκανε αλλά και ποιος είναι ο αριθμός του, προκειμένου να δουν αν αυτό επικοινώνησε τις κρίσιμες ώρες με κάποιο από τα ήδη γνωστά τηλέφωνα κάποιων συγγενικών προσώπων», είπε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Όλο αυτό το πλέγμα των σαρώσεων και των επικοινωνιών τις κρίσιμες ώρες, λίγο πριν και λίγο μετά από τη δολοφονία, έχουν ήδη σταλεί στην ΕΛ.ΑΣ. και αναμένεται αύριο να αναλυθούν. Θα αναλυθούν και θα ενταχθούν στη δικογραφία δεδομένα από κάποιες παρακολουθήσεις που υπήρχαν προ της παράδοσης του 22χρονου, δηλαδή από την στιγμή του φόνου μέχρι τη σύλληψη των δύο νεαρών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο: «Το τρίτο μεγάλο ζητούμενο είναι τι συμβαίνει με αυτήν την περιβόητη θήκη κιθάρας. (…) Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι αστυνομικοί, αυτός που πήρε τη θήκη να έμεινε στην ύπαιθρο εκείνο το βράδυ, κοντά στο κάμπινγκ, μέσα στο κάμπινγκ, γι’ αυτό δεν φαίνεται πουθενά στις κάμερες».

Πηγή: newsit.gr