Άγνωστος Στρατιώτης: Το Άμυνας θα αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία τον καθαρισμό, η φύλαξη στην ΕΛΑΣ

Από στιγμή σε στιγμή κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Μέσα στην ημέρα -δεν μένουν πολλές ώρες ούτε μέχρι το απόγευμα, ούτε μέχρι αύριο- θα κατατεθεί η τροπολογία και θα δοθούν οι απαντήσεις σε όλες τις απορίες» δήλωσε στο briefing ο Π. Μαρινάκης.﻿

Tι θα γίνει τελικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη -Κατατίθεται σήμερα η τροπολογία, ψηφίζεται αύριο

Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, η εμβόλιμη τροπολογία στο ν/σ για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα κατατεθεί σε λίγο και θα ψηφιστεί αύριο, Τρίτη.

Η τροπολογία, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, περνά τις αρμοδιότητες της συντήρησης στο υπουργείο Άμυνας και της φύλαξης στην Ελληνική Αστυνομία.

Το κρίσιμο είναι ποιος θα αναλάβει τον καθαρισμό του μνημείου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξαν προβληματισμοί από το υπουργείο Άμυνας σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, θεωρώντας ότι αντίκειται στο Σύνταγμα με βάση το οποίο οι αρμοδιότητες καθαριότητας υπάγονται στους δήμους, εν προκειμένω στον Δήμο Αθηναίων.

Η «χρυσή» τομή βρέθηκε - όπως είχε γράψει νωρίτερα το iefimerida.gr - στη λύση να αναθέσει το υπουργείο Άμυνας τον καθαρισμό σε ιδιωτική εταιρεία και εν συνεχεία η ΕΛ.ΑΣ. να αναλάβει τη φύλαξη του μνημείου.

Ερωτηθείς για τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών -τα οποία «φρέσκαραν» οι συγγενείς τους την Κυριακή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς-αγνώστους του πολιτικού συστήματος, δήθεν αλληλέγγυους, δεν θα κάνουμε κάποια a priori επιθετική ενέργεια, γιατί ο στόχος δεν είναι διχαστικός. Ο στόχος είναι ο σεβασμός, η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο».

Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι «από τη στιγμή που η τροπολογία αυτή ψηφιστεί από τους εκπροσώπους των πολιτών, δηλαδή τους βουλευτές, το Κοινοβούλιο, θα αποτελεί νόμο του κράτους και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι α λα καρτ. Οφείλει το κράτος διά των αρμοδίων αρχών να εφαρμόζει το νόμο. Άρα, ό,τι λέει η συγκεκριμένη διάταξη, την οποία θα τη μάθετε σήμερα, θα είναι άμεσα εφαρμοστέα από τότε που θα δημοσιευθεί από τις αρμόδιες αρχές, θα περιγράφει κάποια πράγματα που θα απαγορεύονται στο πλαίσιο της προστασίας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται. Αλίμονο αν ψηφίζαμε διατάξεις για να μην τις εφαρμόζουμε».

«Η ΕΛΑΣ και οι Αρχές έχουν τον τρόπο επιχειρησιακά να εφαρμόζουν τους νόμους, ώστε οι γνωστοί άγνωστοι προβοκάτορες να μην πετυχαίνουν τους στόχους τους» πρόσθεσε.

Προϊδέασε ότι θα υπάρχουν στην τροπολογία ειδικές διατυπώσεις λόγω της ύπαρξης του μνημείου. «Σε έναν συγκεκριμένο χώρο, που θα περιγράφεται από την τροπολογία, δεν θα επιτρέπεται τίποτα παρά πράξεις σεβασμού για τους ήρωες του Έθνους. Δεν είναι όλη η χώρα αυτός ο χώρος, ούτε όλο το Σύνταγμα […] Φαντάζομαι θα απαγορεύονται και τα γκράφιτι και τα πανό σε έναν συγκεκριμένο χώρο».

Κάλεσε δε τα κόμματα να τοποθετηθούν εάν συμφωνούν να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. «Ναι ή όχι; Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν σημαίνει ότι όποιος θέλει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη να μη μετατρέπεται σε έναν χώρο διαμαρτυριών ή έναν χώρο με σπρέι ή οτιδήποτε άλλο, δεν σημαίνει ότι όποιος δεν θέλει να γίνεται αυτό, δεν σέβεται τους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος. Είναι ένα δίλημμα, ψευτοδίλημμα θα το έλεγα, το οποίο δημιουργεί ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αντιπολίτευσης, για να πολώσει και να διχάσει την κοινωνία. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία».

«Η ρύθμιση θα αφορά το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τον όλον τον χώρο μπροστά από το μνημείο εκτός από το πεζοδρόμιο. Μετά τις σκοπιές, όλος ο χώρος μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη εκτός από το πεζοδρόμιο», είχε πει σε συνέντευξή του στο Mega ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: iefimerida.gr