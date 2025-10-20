Χαλκίδα: Νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια ηλικιωμένο - Τον παράτησαν αιμόφυρτο, παραμένουν ασύλληπτοι

Άγρια επίθεση δέχθηκε το βράδυ της Κυριακής ηλικιωμένος από ομάδα νεαρών στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών που παραμένουν ασύλληπτοι.

Το αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Καραγιάννη, έξω από τα ΕΠΑΛ Χαλκίδας, όταν ο 70χρονος περπατούσε μεθυσμένος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι τέσσερις δράστες είδαν τον άνδρα, κατέβηκαν από το όχημά τους και ξεκίνησαν την άγρια επίθεση.

Αφού τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, τον παράτησαν αιμόφυρτο στον δρόμο. Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας από τον γιο του.

