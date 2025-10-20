Βόλος: Ενός έτους φυλάκιση στον άνδρα που απείλησε να κάψει την κόρη και την εγγονή του

Ποινή φυλάκισης ενός έτους χωρίς αναστολή επιβλήθηκε στον 50χρονο άνδρα στον Βόλο, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή απείλησε να κάψει την κόρη και την εγγονή του.

Σύμφωνα με το gegonota.news, o άνδρας οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα (20/10) ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας φέρεται να πήγε το βράδυ στο σπίτι της κόρης του, όπου η γυναίκα διαμένει με την 9χρονη κόρη της, και απείλησε να τις κάψει.

«Δεν είναι η πρώτη φορά, έρχεται απειλεί και βρίζει. Δεν αντέχω άλλο», είπε στο δικαστήριο η γυναίκα και πρόσθεσε ότι το 2015 είχε κάψει το σπίτι, ενώ το 2018 την είχε χτυπήσει.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας πάσχει από διπολική διαταραχή και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Έχει νοσηλευτεί πολλές φορές, κοιμάται όπου βρει, φέρει πάνω του μαχαίρια και την έχει απειλήσει ακόμη και με βενζίνη.

Ο κατηγορούμενος διέψευσε τους ισχυρισμούς της κόρης του, υποστηρίζοντας ότι απλώς πέρασε από το σπίτι και χαιρέτησε, ενώ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους χωρίς αναστολή, μη μετατρέψιμη και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

