Αστυνομικός κατήγγειλε συνάδελφο και πρώην της, για ξυλοδαρμό στα μπουζούκια (vid)

Νεαρή αστυνομικός κατήγγειλε τον επίσης αστυνομικό πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε κέντρο διασκέδασης.

Η ίδια ανέβασε μάλιστα βίντεο στο ΤikΤok κάνοντας τη σχετική καταγγελία και δείχνοντας πλάνα από τον καταγγελλόμενο ξυλοδαρμό της στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής. Η νεαρή αστυνομικός φαίνεται να πρόλαβε να πατήσει το punic button που είχε εγκατεστημένο στο κινητό της, εφαρμογή που είχε εγκαταστήσει μετά από παλαιότερη σχετική καταγγελία της σε βάρος του ίδιου προσώπου το 2023.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛΑΣ, πήγε και ο ίδιος ο διοικητής του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας του Αλίμου, ωστόσο ο πρώην σύντροφος της νεαρής αστυνομικού είχε φύγει από το νυχτερινό κέντρο. Αναζητήθηκε στο σπίτι του αλλά δεν εντοπίστηκε και δεν συνελήφθη.

Ο νεαρός αστυνομικός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τελούσε υπό αναρρωτική άδεια. Κάποια στιγμή όταν κατάφεραν να τον εντοπίσουν στο τηλέφωνο φέρεται να είπε στους συναδέλφους του ότι δεν επρόκειτο να εμφανιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον αστυνομικό που καταγγέλθηκε από την συνάδελφό του για ξυλοδαρμό έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για διαθεσιμότητα.

Η εν λόγω αστυνομικός είχε καταγγελθεί στο παρελθόν για χλιδάτη ζωή στο εξωτερικό, καταγγελία για την οποία δεν προέκυψε κάτι. Τότε άφηνε να εννοηθεί ότι πίσω από τις εν λόγω καταγγελίες βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της.

Το βίντεο με την καταγγελία της αστυνομικού:

«Είμαι η Έλενα. Είμαι αστυνομικός και εδώ ανεβάζω ένα βίντεο όπου ο πρώην μου, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλωτσάει στο πάτωμα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και κανείς δεν κάνει τίποτα.

Του έχω κάνει μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, καθώς έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber και στο Telegram. Θα πρέπει να σημειωθεί σε πολλές από τις συνομιλίες αυτές είναι μέλη άλλοι εν ενεργεία αστυνομικοί.

Μετά από όλα αυτά, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και πηγαίνει ακόμα στην υπηρεσία του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή για το Θεό. Έχω κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες και απ' ότι φαίνεται κινδυνεύω.

Με εκβίαζε στο παρελθόν πως θα μου καταστρέψει τη ζωή με ψεύτικες καταγγελίες, αν δεν είμαι ξανά μαζί του και έχει φτάσει μέχρι το σημείο να με απειλεί για την ίδια μου τη ζωή.

Δυστυχώς, το μόνο που μου απομένει να κάνω είναι να δημοσιοποιήσω αυτή την κατάσταση, μπας και ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και με βοηθήσουν να γλυτώσω από αυτό το μαρτύριο που περνάω», αναφέρει η αστυνομικός στο βίντεο που ανέβασε.

