Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό από πτώση μπετόν στον δρόμο – «Έμφραγμα» σε Κηφισό και Αθηνών

Δύσκολη προβλέπεται η μέρα (20.10.2025) για τους Αθηναίους οδηγούς καθώς από νωρίς το πρωί παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε αρκετούς οδικούς άξονες. Αττική Οδός, Κηφισός, Κηφισίας, Αθηνών και Μεσογείων είναι ήδη στο «κόκκινο».

Στην Αττική Οδό παρατηρείται αυξημένη κίνηση στις εξόδους για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα, λόγω πτώσης μπετόν στο οδόστρωμα. Αν και τα συνεργεία κατάφεραν να καθαρίσουν τον δρόμο, οι καθυστερήσεις στο σημείο αγγίζουν τα 15 λεπτά.

Όσο περνά η ώρα το μποτιλιάρισμα αναμένεται να αυξηθεί. Προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 25 λεπτά ενώ στην έξοδο για Λαμία τα 30 λεπτά.

Το γεγονός πως βρέχει στην Αθήνα, κάνει την μετακίνηση των οδηγών ακόμα πιο δύσκολη.

Στην άνοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από το ύψος του Ρέντη και φτάνει μέχρι τη Νέα Ιωνία. Τροχαίο που έγινε λίγο μετά των σταθμών των ΚΤΕΛ έχει προκαλέσει «έμφραγμα».

Στην κάθοδο η κίνηση ξεκινά από την Κηφισιά και φτάνει μέχρι του Ρέντη.

Στην Αθηνών, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το ύψος του Χαϊδαρίου.

Όσον αφορά Μεσογείων και Κηφισίας, τμηματικά παρατηρείται μποτιλιάρισμα και στα 2 ρεύματα.

Το κέντρο της Αθήνας είναι ήδη στο «κόκκινο».

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Βενιζέλου, στο ύψος του Καρέα.

