Μυστράς: Άνδρας στο νοσοκομείο με εγκαύματα – Προσπάθησε να ανάψει το τζάκι με βενζίνη

Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στο Μυστρά όταν ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να ανάψει το τζάκι με βενζίνη. Μάλιστα, ο μεσήλικας υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ώρα ήταν περίπου 11 το πρωί όταν ο άνδρας, φέρεται να επιχείρησε να ανάψει φωτιά ρίχνοντας βενζίνη στο τζάκι του σπιτιού του στον Μυστρά, προκαλώντας άθελά του ανάφλεξη.

Από τη μικρής έντασης έκρηξη προκλήθηκε, όμως, πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα από το ισόγειο στον επάνω όροφο, με συνέπεια να γίνουν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο εσωτερικό της μονοκατοικίας.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης και της Πολιτικής Προστασίας και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας τον κίνδυνο εξάπλωσης σε γειτονικά σπίτια.

Ο άτυχος άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου και νοσηλεύεται.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνά το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

