Νέο Ηράκλειο: Λιποθύμησε 16χρονη από το πολύ αλκοόλ – Συνελήφθη ο πατέρας της

Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατηγορείται ο πατέρας 16χρονης που λιποθύμησε από το πολύ αλκοόλ.

Η ανήλικη βρέθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ λιπόθυμη στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου, το βράδυ του Σαββάτου (18.10.25).

Η 16χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το κορίτσι είχε πάρει ένα μπουκάλι με αλκοόλ από το σπίτι του και πήγε στην πλατεία όπου το ήπιε μαζί με φίλες της.

Ο 43χρονος πατέρας της 16χρονης, συνελήφθη από την αστυνομία για έκθεση ανηλίκου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

