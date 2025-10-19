Περιστέρι: 48χρονος ανέβαζε φωτογραφίες στα social με πιστόλια

Η ανάρτηση στο Facebook, να επιδεικνύει ένα πιστόλι ήταν αυτή που έκαψε έναν 48χρονο από το Περιστέρι.

Ο 48χρονος συνελήφθη στο σπίτι του από τους αστυνομικούς. Ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ, στο Facebook, φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, ενώ πάνω σε τραπέζι είχε τοποθετήσει τέσσερα φυσίγγια.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το πιστόλι και γεμιστήρας με τέσσερα φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πηγή: newsbomb.gr