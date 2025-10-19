Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ξεκίνησε άμεσα ευρεία επιχείρηση εντοπισμού.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν:
- Ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
- Ένα ιδιωτικό σκάφος,
- Ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο,
- Και τρία περιπολικά οχήματα από ξηράς.
Παράλληλα, ενημερώθηκαν τοπικοί σύλλογοι αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή παραπλέοντων πλοίων στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.
πηγή: anagnostis
Αγωνία στην Αχαΐα: Αγνοείται 35χρονος ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή Κάστρο Ρίου