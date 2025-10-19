Έλενα Χαραλαμπούδη για τη νέα της σειρά: Δεν θα μας αγχώσει αν δεν πάει καλά, έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ πετυχημένο format στο YouTube

Για τη νέα της κωμική σειρά, με συμπρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, μίλησε η Έλενα Χαραλαμπούδη. H ηθοποιός αναφέρθηκε στα γυρίσματα, στις προσδοκίες της σειράς, αλλά και στον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Όπως είπε, δεν θα αγχωθεί από τα νούμερα τηλεθέασης που θα σημειώσει η σειρά, αφού κατανοεί πως το κοινό της τηλεόρασης είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο που παρακολουθεί YouTube.



Σε συνέντευξη που έδωσε ατην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», η Ελένη Χαραλαμπούδη δήλωσε για τη νέα σειρά: «Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό γυρίσματα, περνάμε φανταστικά και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θα βγούμε στον αέρα οσονούπω. Δεν μας ανησύχησε η μετακίνηση του κυρίου Ζούλα από τη θέση του διευθυντή προγράμματος. Το project ζητήθηκε γενικά από τον ΣΚΑΪ να μεταφερθεί στην τηλεόραση, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει. Είναι απόφαση του καναλιού γενικότερα, δεν είναι προσωποποιημένο, το ήθελαν γενικά».



Σχετικά με τις τηλεοπτικές προσδοκίες και την αγωνία για τα νούμερα τηλεθέασης, η ηθοποιός ανέφερε: «Δεν έχω ιδέα από τα μονόλεπτα και τα lead-in. Όλοι όσοι εκτίθενται έχουν αγωνία να αρέσει η δουλειά τους, θα λέγαμε ψέματα αν λέγαμε το αντίθετο. Μας ενδιαφέρουν τα νούμερα αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν θα μας αγχώσει αν δεν πάει καλά, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς ένα πολύ πετυχημένο format στο YouTube. Απλώς δεν θα αρέσει στο κοινό που παρακολουθεί τηλεόραση, αυτό δεν σημαίνει κάτι, είναι απλώς ένα διαφορετικό κοινό».



Όσον αφορά τη θέση της απέναντι σε σχολιαστικές εκπομπές και τη συνεργασία της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, η ηθοποιός τόνισε: «Δεν θα έκανα ποτέ σχολιαστική εκπομπή, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πολύ καλύτερα από εμένα και δημοσιογράφοι με άποψη. Ο κύριος Τσιμιτσέλης έχει προφανώς μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτό και θεωρεί ότι μπορεί να δοκιμαστεί. Είναι μια χαρά σε αυτόν τον ρόλο, τον έχω παρακολουθήσει».



Πηγή: protothema.gr