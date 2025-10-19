Δήμητρα Ματσούκα: Συμβαίνει σε όλους να τους βάζουν ταμπέλες, δεν είμαι φυλακισμένη στην εικόνα του sex symbol

Για τη δύναμη του έρωτα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει τις διάφορες ταμπέλες που της έχουν αποδοθεί κατά τη διάρκεια της καριέρας της μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα.



Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» στα παρασκήνια της θεατρικής παράστασης στην οποία πρωταγωνιστεί, ενώ αποκάλυψε επιπλέον, ότι ετοιμάζεται για μια νέα τηλεοπτική σειρά. Αρχικά, αναφορικά με τον έρωτα, δήλωσε: «Αυτή είναι η δύναμη του έρωτα να αψηφά όλα τα εμπόδια και τις διαφορές, ο μεγάλος πραγματικός έρωτας. Έτσι είναι στα παραμύθια, έτσι είναι και στη ζωή».



Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, η Δήμητρα Ματσούκα αναφέρθηκε στις ταμπέλες που της έχουν «φορεθεί» κατά καιρούς και εξήγησε πώς αντιμετωπίζει αυτή τη συνήθεια. «Συμβαίνει σε όλους να τους βάζουν ταμπέλες. Θέλει έναν καλό χειρισμό αυτό, εγώ τον έκανα. Σημαντικό είναι να ξέρεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις. Εγώ τα ξέρω και τα δυο. Δεν έχω φυλακισμένη την εικόνα του sex symbol. Δεν έχω τίποτα φυλακισμένο», σημείωσε.

Πηγή: protothema.gr