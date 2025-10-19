Χανιά: Άγνωστοι βανδάλισαν τη νύχτα μεσιτικό γραφείο και τράπεζες

Σε βανδαλισμούς σε τρεις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα σε ένα μεσιτικό γραφείο και σε δύο τράπεζες, προχώρησαν τη νύχτα άγνωστοι στα Χανιά.

Οι δράστες έκαναν γυαλιά καρφιά την τζαμαρία μεσιτικού γραφείου που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Επιπλέον, φέρονται να προκάλεσαν ζημιές και σε εξοπλισμό της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η συγκεκριμένη επιχείρηση real estate έχει δεχτεί επίθεση πριν από μήνες και στη Θεσσαλονίκη, με αναρτήσεις σε διαδικτυακό τόπο συλλογικοτήτων να τη συνδέουν με ισραηλινά συμφέροντα.



Στη συνέχεια οι δράστες φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε τζαμαρία και ΑΤΜ δύο τραπεζικών καταστημάτων της πόλης των Χανίων.

