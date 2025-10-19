Μητσοτάκης: Κραυγαλέα fake news της αντιπολίτευσης περί γενικευμένης επιβολής της 13ωρης εργασίας

Πυκνή σε παρεμβάσεις ήταν η εβδομάδα που πέρασε, με μέτρα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα: από τη συγκράτηση της ακρίβειας και το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με επίδομα έως 1.200 ευρώ, μέχρι το νέο εργασιακό πλαίσιο που ψηφίστηκε με ευρύτερες συναινέσεις.

Αυτό τονίζει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει έμφαση και στο εργασιακό νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι «διακινήθηκαν πολλές ψευδείς φήμες για το νομοσχέδιο αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά θα σας δώσω ένα και μόνο στοιχείο που επιβεβαιώνει τον ευεργετικό του χαρακτήρα: από τα περίπου 100 άρθρα του νομοσχεδίου, μια διευρυμένη πλειοψηφία βουλευτών κομμάτων και της αντιπολίτευσης υπερψήφισε τουλάχιστον τα μισά άρθρα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε "παρών" και "ναι" σε 70 από τα περίπου 100 άρθρα του. Συναινεί, δηλαδή, επί της ουσίας ότι κατά τα δύο τρίτα του ο νέος νόμος ωφελεί τους εργαζόμενους και την αγορά εργασίας. Και πράγματι, αυτό κάνει, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους εργαζόμενους και ενισχύοντας την ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια».

Και προσθέτει: «Το πιο κραυγαλέο εκ των fake news της αντιπολίτευσης γι’ αυτό το νομοσχέδιο, ήταν η δήθεν γενικευμένη επιβολή 13ωρης εργασίας. Ειπώθηκε πολλές φορές ότι πρόκειται για ρύθμιση που ισχύει ήδη όταν η εργασία παρέχεται σε δύο εργοδότες και τώρα επεκτείνεται ως δυνατότητα όταν παρέχεται και σε έναν εργοδότη. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, δηλαδή το πολύ έως τρεις ημέρες τον μήνα, απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση του εργαζόμενου για να εργαστεί υπερωριακά και η άρνησή του δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση».

Προχωρούν, επισημαίνει ακόμη ο κ. Μητσοτάκης, η τεχνική εκπαίδευση μέσω Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι στοχευμένες ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα, ενώ θεσπίζεται στεγαστική συνδρομή για τους πυρόπληκτους. Στην Υγεία, η αναβάθμιση του ΕΣΥ αποτυπώνεται σε νέες υποδομές στο «Αττικόν», στη Δικαιοσύνη ξεκινά η ψηφιακή δημοσίευση διαθηκών και επιταχύνεται η εκδίκαση υποθέσεων, και στην οδική ασφάλεια ενεργοποιούνται διασταυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα.

Παράλληλα, πολιτισμός και αθλητισμός ενισχύονται με το ψηφιακό αρχείο Τατοΐου και εκτεταμένα έργα σε Καυτανζόγλειο, Αλεξάνδρειο και ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μητσοτάκη

