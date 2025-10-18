Πεντέλη: Συμμορία είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων της περιοχής – Πάνω από 80.000 ευρώ η λεία

Εξαρθρώθηκε η συμμορία των διαρρηκτών που είχαν ρημάξει την Πεντέλη. Ξεπερνά τα 80.000 ευρώ η λεία τους.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις διαρρήξεων από μέλη της συμμορίας που τρομοκρατούσε τους κατοίκους στη Νέα Πεντέλη.

Οι δράστες στόχευαν πολυτελείς κατοικίες, μεταξύ των οποίων ήταν και το σπίτι του γνωστού πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Είχαν ως ορμητήριο την περιοχή των Άνω Λιοσίων και δρούσαν οργανωμένα, επιλέγοντας κυρίως πρωινές και μεσημεριανές ώρες για τις επιθέσεις τους, όταν οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν.

Οι δράστες παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Ο ένας συνελήφθη κατόπιν εντάλματος, ενώ δύο ακόμη συνεργοί του έχουν ταυτοποιηθεί – ο ένας εκ των οποίων κρατείται ήδη σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.

