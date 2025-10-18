Ενδοσχολική βία στην Κέρκυρα: Άγριο ξύλο ανάμεσα σε μαθητές - Τους χώρισε καθηγητής

Σε ρινγκ μετατράπηκε προαύλιο Λυκείου στην Κέρκυρα με μαθητές να συγκρούονται και συμμαθητές τους να καταγράφουν το βίαιο περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε βίντεο.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR, στο βίντεο καταγράφονται δύο μαθητές να έχουν πιαστεί στα χέρια και άλλους συμμαθητές τους να φωνάζουν και να προτρέπουν «μπουνιά, μπουνιά».

Μάλιστα, ένας καθηγητής επιχειρεί να τους χωρίσει και από τον όχλο πέταξαν μια σκούπα.

Από την πλευρά της η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Ελένη Βουσουλίνου, δηλώνει: «δεν ήταν bullying. Είναι μια αψυχολόγητη κίνηση κάποιων παιδιών να λένε για να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Δεν τραυματίστηκε κανένας καθηγητής. Έτρεξε αμέσως. Του πέφτουν τα γυαλιά, τα σηκώνει και αυτό έδειξε ότι πήγε να τραυματιστεί ίσως κλπ».

Πηγή: newsbomb.gr