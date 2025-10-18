Άδωνις Γεωργιάδης: Και μαλλιά έβαλα και μπότοξ έχω κάνει

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών που είχε κάνει πριν από λίγους μήνες, αναφέρθηκε στη νέα ανανέωσή του.

Ο υπουργός Υγείας παραδέχθηκε: «Εγώ, όπως ξέρετε αυτά τα αποκαλύπτω, δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο. Και μαλλιά έβαλα, πολύ καλά μου έχουν πάει είμαι πολύ ευχαριστημένος.

Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ, δεν έχω κάνει λίφτινγκ. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ, όχι πολύ όμως, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες (ελληνικής παραγωγής) που είναι καταπληκτικές, σας τις συστήνω πραγματικά, είναι το κάτι άλλο. Οπότε ό,τι άλλη απορία έχετε αισθητικής φύσεως θα σας τις λύσω».

