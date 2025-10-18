Πρόκριση για την Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί την πορεία της προς το κυρίως ταμπλό του Pan Pacific Open στο Τόκιο, επικρατώντας της Τουρκάλας Ζεϊνέπ Σονμέζ με 2-0 σετ (7-5, 6-3) στον πρώτο προκριματικό γύρο.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο.55 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε να δείξει χαρακτήρα απέναντι στη Σονμέζ (Νο.76), σε μια αναμέτρηση με ένταση και πολλές εναλλαγές ρυθμού.

Το πρώτο σετ ήταν άκρως ισορροπημένο, με τη Σάκκαρη να βρίσκει το καθοριστικό μπρέικ στο 12ο γκέιμ και να το κατακτά με 7-5. Στο δεύτερο σετ, η Τουρκάλα πήρε αρχικά προβάδισμα με 2-0, όμως η Σάκκαρη ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, κερδίζοντας έξι από τα επόμενα επτά γκέιμ και «σφραγίζοντας» την πρόκριση με 6-3.

Η νίκη αυτή είχε και χαρακτήρα άτυπης ρεβάνς, καθώς η Σονμέζ είχε επικρατήσει της Σάκκαρη στη Μέριδα τον περασμένο Φεβρουάριο.

Στον επόμενο γύρο των προκριματικών, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει μία εκ των Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς ή Σούζαν Λάμενς, διεκδικώντας μια θέση στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Τόκιο.