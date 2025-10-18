Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο τα 300 βίντεο από τις κάμερες - Ο ηθικός αυτουργός και το 4ο πρόσωπο

Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως της δημοσιότητας για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει τα βίντεο από τις κάμερες που έχουν καταγράψει πώς διέφυγαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες της δολοφονίας του 68χρονου Κωνσταντίνου Τομαρά και του επιστάτη του κάμπινγκ αλλά και οι τηλεφωνικές συνομιλίες τους.

Οι δύο συλληφθέντες, δηλαδή ο 22χρονος που φέρεται να δολοφόνησε τον 68χρονο και τον 61χρονο επιστάτη αλλά δεν παραδέχεται τίποτα και ο 22χρονος συνεργός του, απολογούνται αύριο στην ανακρίτρια.

Πάντως, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν υλικό από 300 κάμερες. Σε αυτό φαίνεται η στιγμή που έφυγαν από την Αθήνα μέχρι τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου που το λευκό σκούτερ πάρκαρε σε στενό στην Καλλιθέα.

Οι αστυνομικοί βέβαια ερευνούν ακόμη ποια είναι η διαδρομή που ακολούθησε μετά τη διπλή δολοφονία ο συνεργός μέχρι να συναντηθεί ξανά με τον 22χρονο που φέρεται να πυροβόλησε τους δύο. Το όπλο, πάντως, δεν έχει βρεθεί ακόμη για να δώσει και αυτό απαντήσεις.

Οι αστυνομικοί επικεντρώνονται στο δρομολόγιο που ακολούθησε ο 22χρονος, που φέρεται ως συνεργός, καθώς η ιστορία που περιέγραψε, ότι δηλαδή έφυγε μέσω θαλάσσης από τη Φοινικούντα και έφτασε τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, δεν επιβεβαιώνονται. Οι αστυνομικοί αναζητούν οπτικό υλικό για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκε και ένα λευκό αυτοκίνητο.

Επίσης, οι αστυνομικοί παίρνουν σταδιακά στα χέρια τους το υλικό από την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Ιδιαίτερη σημασία δίνουν στο πακιστανικό τηλέφωνο που ομολόγησε ότι είχε μαζί του ο 22χρονος συνεργός. Φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα τέταρτο πρόσωπο τον βοήθησε προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο, να κρυφτεί όλο το βράδυ και την επόμενη πιθανότητα με λεωφορείο των ΚΤΕΛ να επιστρέψει στην Αθήνα.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι δύο έλαβαν εντολή για να προχωρήσουν στο έγκλημα από ένα τρίτο πρόσωπο, αν υπάρχει δηλαδή ηθικός αυτουργός της δολοφονίας, καθώς και εάν υπήρχε και άλλος συνεργός που βοήθησε τους δράστες να το σκάσουν μετά τη διπλή δολοφονία.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί δεν έχουν καταλήξει ποιος από τους δύο νεαρούς ήταν τελικά ο φυσικός αυτουργός. Η αναπαράσταση που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες να δώσει απαντήσεις και σε αυτό το ερώτημα.

Σε κάθε περίπτωση, η εκδοχή για ληστεία και εκβιασμό δεν έχει επιβεβαιωθεί, αφού και στο συρτάρι της ρεσεψιόν του κάμπινγκ εντοπίστηκαν μετά τη δολοφονία 1.580 ευρώ, καθώς και 505 ευρώ στην τσέπη του παντελονιού του επιστάτη.

Η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Πάντως, ο μοναδικός μάρτυρας στη διπλή δολοφονία είναι ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Γι' αυτό και οι αστυνομικοί θεωρούν τη μαρτυρία του «κλειδί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος, που βρέθηκε χθες στα δικαστήρια Καλαμάτας, δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του (οι δράστες πυροβόλησαν και σε βάρος του, αλλά ευτυχώς δεν τον βρήκαν οι σφαίρες), καθώς και για τη διπλή ανθρωποκτονία του θείου του και του επιστάτη.

Στο μεταξύ, στην εξάωρη κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φέρεται να επιβεβαίωσε ότι, μετά τους πυροβολισμούς, είχε επικοινωνήσει -μέσω της συντρόφου του- με τον εργοδότη του φερόμενου ως συνεργού του δράστη της δολοφονίας.

