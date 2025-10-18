Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ φεύγω» - Αποχώρησε on air από το πλατό του ΣΚΑΪ (vid)

Μία επεισοδιακή εμφάνιση έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το πρωί του Σαββάτου (18/10) στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ.

Έπειτα από διαφωνία με την παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας» αποχώρησε από το πλατό, με την Φαίη Μαυραγάνη να της ζητά να το ξανασκεφτεί και να επιστρέψει για να συνεχίσουν τη πολιτική συζήτηση.

Όπως ανέφερε η Φαίη Μαυραγάνη μετά την επιστροφή της από το διαφημιστικό διάλειμμα, η συνέντευξη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε οριστεί για τις 8:00, με την αρχηγό της «Πλεύσης Ελευθερίας» να φτάνει στο πλατό 8:20.

Η παρουσιάστρια ξεκίνησε την συνέντευξη ρωτώντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου για την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», με την ίδια να της απαντά «αν συνεχίσετε να με ρωτάτε θα φύγω».

Στη συνέχεια, η Φαίη Μαυραγάνη έθεσε το θέμα του Πάνου Ρούτσι, με την αρχηγό της «Πλεύσης Ελευθερίας» να αρνείται ξανά να απαντήσει. Σε συνέχεια αυτού, η ίδια άφησε το μικρόφωνό της και αποχώρησε από το πλατό, με την Φαίη Μαυραγάνη να της ζητά να το ξανασκεφτεί.

«Δεν θα μας πουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε οι δημοσιογράφοι. Ο καθένας μπορεί να αποφασίσει αν θα απαντήσει ή όχι. Εμείς θα ρωτάμε αυτά που θέλουμε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει. Εμείς συνεχίζουμε», ανέφερε η παρουσιάστρια του ΣΚΑΙ επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα.

