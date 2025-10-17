Τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες: Με διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ ο οδηγός του τζιπ

Με διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ διαπιστώθηκε πως ήταν ο ένας εκ των δύο οδηγών, που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις Αφίδνες τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου.

Η σύγκρουση των δύο ΙΧ ήταν τόσο σφοδρή, που τα καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων. Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός της σφοδρής σύγκρουσης ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το αλκοτέστ που έγινε στον Έλληνα τραυματία οδηγό του μαύρου τζιπ, ηλικίας 43 ετών, έδειξε 0,59 mg/lt, το διπλάσιο απο το επιτρεπόμενο όριο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός είναι πλέον αντιμέτωπος με φυλάκιση. Σημειώνεται ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο 43χρονος οδηγός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνους ελιγμούς και νοσηλεύεται φρουρούμενος, προκειμένου να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι η φονική σύγκρουση έγινε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών– Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε, με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω στη διαχωριστική γραμμή στη μέση του δρόμου. Ταυτόχρονα, το δεύτερο εμπλεκόμενο όχημα, ένα μαύρο τζιπ, κινούμενο στην αντίθετη κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Λαμία, φέρεται να επιχείρησε να κάνει μία προσπέραση. Εκείνη την ώρα συγκρούστηκε μετωπικά με το πρώτο όχημα με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν ακαριαία τη ζωή τους δύο άτομα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που τα καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμη και 20 μέτρων.

Τα δύο οχήματα μετατράπηκαν σε μια μάζα σιδηρικών, από όπου ανασύρθηκαν νεκροί δύο από του πέντε αλλοδαπούς, ηλικίας 27 και 28 ετών, ενώ βαρύτατα τραυματισμένος είναι ένας ακόμα 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στο ΚΑΤ.

Εκτός κινδύνου είναι οι άλλοι δύο αλλοδαποί και ο 43χρονος Έλληνας οδηγός.

Και οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ και από την πρώτη στιγμή έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς προκειμένου να τους να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

