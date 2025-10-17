Κοζάνη: Αρκούδα διέσχισε κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου

Η απόσταση που διένυσε η αρκούδα κολυμπώντας από το ένα σημείο στο άλλο της λίμνης είναι τουλάχιστον 2,5 χιλιόμετρα.

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισε στη λίμνη Πολυφύτου ο νεαρός ψαράς Θανάσης Γκαμπούρας λίγο νωρίτερα, καθώς πήγε να ρίξει τα δίχτυά του. Είδε μία αρκετά μεγάλη αρκούδα να κατευθύνεται κολυμπώντας από το χωριό Κρανίδια Σερβίων προς την αντίπερα όχθη, που ανήκει στο χωριό Καισαρειά Κοζάνης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Θανάσης Γκαμπούρας δήλωσε ότι παρέμεινε στο σημείο της λίμνης και παρακολουθούσε την πορεία του ζώου κρατώντας απόσταση, προκειμένου να μην το τρομάξει, έως ότου αυτό περάσει στην απέναντι όχθη.

Η απόσταση που διένυσε η αρκούδα κολυμπώντας από το ένα σημείο στο άλλο της λίμνης είναι τουλάχιστον 2,5 χιλιόμετρα. Το βίντεο αποκαλύπτει ότι το ζώο είναι μεγαλόσωμο και δεν φαίνεται να έχει κάποιο τραυματισμό. Ο νεαρός ψαράς ανέφερε ότι, παρόλο που έχει δει αρκετές φορές στο παρελθόν αγριογούρουνα να διασχίζουν τα νερά της λίμνης, ήταν η πρώτη φορά που αντίκρισε αρκούδα να κάνει κάτι τέτοιο.

