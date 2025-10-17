Φοινικούντα: Η κατάθεση-σοκ του 22χρονου - Άλλαξε ρούχα, κολύμπησε και περπάτησε για να ξεφύγει

Η πρώτη επίθεση και όλα όσα είπε ο 22χρονος.

«Κάτσε πίσω, εγώ οδηγάω» ήταν τα πρώτα λόγια του φερόμενου δολοφόνου του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του 62χρονου επιστάτη στον 22χρονο κατηγορούμενο συνεργό του, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ο 22χρονος που παραδόθηκε στην ΓΑΔΑ το πρωί της Τρίτης ισχυρίστηκε ενώπιον των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών πως όταν έφθασαν στο κάμπινγκ, ο 22χρονος φερόμενος φυσικούς αυτουργός φόρεσε μία ξανθιά περούκα και πήγε προς την ρεσεψιόν του κάμπινγκ, ενώ ο ίδιος τον περίμενε στη μοτοσικλέτα που την είχαν σταθμεύσει στην είσοδο.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος είπε, άκουσε πέντε ή έξι πυροβολισμούς και ένα άτομο να φωνάζει βοήθεια. Τότε ήταν που είδε τον 22χρονο να κινείται προς τη μοτοσικλέτα λέγοντάς του, «κάτσε πίσω εγώ οδηγάω».

Ξεκίνησαν μαζί, όμως, όπως ισχυρίστηκε, μερικά μέτρα παρακάτω ζήτησε να κατέβει. Άλλαξε ρούχα και επέστρεψε αρχικά κολυμπώντας και στη συνέχεια πεζός στην Καλαμάτα όπου επιβιβάστηκε σε λεωφορείο για την Αθήνα.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, οπότε και χρονολογείται η πρώτη επίθεση που δέχτηκε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ο ίδιος επέστρεφε με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του το οποίο βρισκόταν κοντά στην επαρχιακή οδό Μεθώνης - Κορώνης στη Φοινικούντα.

Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς, τρεις ημέρες μετά, τη στιγμή που αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητό του αντιλήφθηκε έναν νεαρό άνδρα, που φορούσε μαύρα ρούχα, κουκούλα και μάσκα να εμφανίζεται μέσα από κάποια φυτά όπου είχε κρυφτεί.

Ο 68χρονος τον ρώτησε: «Τι κάνεις, παίζεις;» και αυτός του απάντησε «ναι παίζω» και πρόταξε ένα αντικείμενο που προσομοίαζε σε όπλο και άρχισε να τον σημαδεύει, προσπαθώντας να τραβήξει το επάνω μέρος του αντικειμένου, πλην όμως το όπλο δεν εκπυρσοκροτούσε.

Τότε, όπως είχε περιγράψει στους αστυνομικούς ο 68χρονος δολοφονημένος άνδρας, άρχισε να τρέχει προς το σπίτι του και αυτός ο νεαρός τον ακολούθησε. Όταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει, προσπάθησε να του επιτεθεί με μια μπλούζα που κρατούσε στα χέρια του και τότε, τη στιγμή που τον είχε πλησιάσει πολύ ο δράστης, άκουσε έναν κρότο, ένιωσε ένα κάψιμο στο δεξί κρόταφο και είδε αίματα.

Τότε έτρεξε προς την κατεύθυνση του δρόμου και έτσι κατάφερε να ξεφύγει από τον δράστη ο οποίος τράπηκε σε φυγή.

