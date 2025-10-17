Σοκ στο κέντρο της Αθήνας - Άνδρας έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10) στο κέντρο της Αθήνας όταν ένας άνδρας έπεσε στο κενό από τον πύργο «Απόλλων», επί της Λουίζης Ριανκούρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών, προκαλώντας πανικό και αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βούτηξε στο κενό από τον 24ο όροφο.

Στο σημείο έσπευσε, τρία λεπτά μετά την ειδοποίησή της, μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ και μετέπειτα ένα ασθενοφόρο. Ωστόσο, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, καθώς ο θάνατος του άνδρα ήταν ακαριαίος.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο άνδρας, 44 ετών, έπινε καφέ στο εστιατόριο Deos όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βούτηξε στο κενό, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

