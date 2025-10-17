Τσαφούλιας: «Οι μέσα στη Βουλή προσβάλλουν τον Άγνωστο Στρατιώτη, όχι οι έξω - Πάμε σε πολύ σκοτεινούς καιρούς»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno». «Δυστυχώς πάμε με μαθητική ακρίβεια σε πολύ σκοτεινούς καιρούς», ανέφερε αρχικά ο σκηνοθέτης.

«Όταν μπει ένας κλόουν μέσα σε ένα παλάτι, δεν γίνεται ο κλόουν βασιλιάς. Το παλάτι γίνεται τσίρκο. Αυτή την εποχή ζούμε τώρα».

«Αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή προσβάλλουν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όχι αυτοί που είναι έξω. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε», σχολίασε στη συνέχεια. «Όταν μια ομάδα ανθρώπων δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τίποτα, δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη κανενός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε σαν λαός», τόνισε.

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης με στεναχωρεί περισσότερο από όλους, γιατί έχει φοβερές γνώσεις και είναι πολύ δουλευταράς, αλλά τον κατάπιε η έπαρση και έχει αστεία επιχειρήματα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Η μεγάλη μου κόρη αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική»

«Εγώ δεν θα έδινα ποτέ στα παιδιά μου μια συμβουλή που εγώ δεν ακολούθησα. Γι’ αυτό δεν τους είπα και ποτέ να διαβάσουν στο σχολείο. Τα παιδιά μας είναι κατασκευασμένα να ζήσουν σε μια άλλη εποχή από τη δική μας, είναι άλλα μοντέλα. Το πρόβλημα κάθε γενιάς πάντα ήταν η νεολαία της. Θυμάσαι ποτέ γενιά που να μην έχει πρόβλημα με τη νεολαία;

Το πρόβλημα όμως δεν είναι της νεολαίας, αλλά δικό μας. Αδυνατούμε να δούμε ότι τα παιδιά μας είναι πλασμένα για άλλη εποχή και φυσικά δεν βλέπουμε εύκολα την εποχή που έρχεται. Τι συμβουλή να δώσω στα παιδιά μου; Μπορώ να πω πέντε πράγματα, να μεταφέρω την εμπειρία που έχω», είπε επίσης ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Αυτό που συνέβη με τη μεγάλη μου κόρη ήταν συγκλονιστικό. Το τελευταίο διάστημα ήταν να διαλέξει ανάμεσα σε κτηνιατρική και βιολογία. Μέχρι που ήρθε το καλοκαίρι και μου είπε ότι αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική. Χωρίς να μου έχει δείξει τίποτα. Δεν είχαμε κάνει καμία κουβέντα πριν. Έδωσε εξετάσεις και πέρασε στο Εθνικό. Πλέον είναι 18 και δεν θα ήθελα να λέω τίποτα για εκείνη, γιατί δεν ξέρω τι την ενοχλεί και τι όχι.

Μοιράζομαι απλά τη χαρά μου που ασχολείται με την υποκριτική και το επέλεξε μόνη της. Κανείς δεν της το επέβαλε. Και χορεύτρια να μου έλεγε ότι θέλει να γίνει, και ζογκλέρ να μου έλεγε, και δικηγόρος, το ίδιο χαρούμενος θα ήμουν. Το θέμα είναι ότι είναι η επιλογή της. Όταν στα πράγματα πας με την επιλογή σου, οι δυσκολίες έχουν άλλο βάρος», πρόσθεσε στη συνέχεια για τη μεγάλη του κόρη.

Πηγή: newsbeast.gr