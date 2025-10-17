Ο «Γολγοθάς» οικογένειας καρκινοπαθούς: Αδιαφορία από νοσοκομείο... μέχρι που ανέβασε βίντεο στο TikTok

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε μια νεαρή κοπέλα για την κατάσταση που επικρατεί στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, φέρνοντας για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο τις ελλείψεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΕΣΥ.

Η 24χρονη Ελένη Κοπαντσά, αφηγείται στο ethnos.gr την εφιαλτική εμπειρία που βιώνει για πάνω από μια διετία ο 66χρονος καρκινοπαθής πατέρας της, αλλά και η οικογένειά του, που είναι πάντα στο πλευρό του.

Η υπόθεση του πατέρα της Ελένης και οι δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ως οικογένεια, είδε το φως της δημοσιότητας όταν η 24χρονη δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok. Όπως περιγράφει στο ethnos.gr η Ελένη, οι αδυναμίες του ιατρικού προσωπικού να παρέχουν στοιχειώδη ενημέρωση για την κατάσταση υγείας του πατέρας της έκαναν μια κατάσταση ήδη δύσκολη να μοιάζει εφιαλτική.

Παράλληλα, η νεαρή κοπέλα καταγγέλλει την κρίσιμη διακοπή της αναρρωτικής άδειας που δικαιούταν να λαμβάνει ο πατέρας της από τον ΕΦΚΑ και τον τρόπο που επιβαρύνει τις στιγμές αγωνίες που περνούν μέσα στο νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί πως όπως εξηγεί η ίδια, το βίντεο στο TikTok τράβηξε την προσοχή του κόσμου, και επηρέασε τελικά και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται πλέον ο πατέρας της στο νοσοκομείο, βλέποντας σαφή βελτίωση στις συνθήκες νοσηλείας.

Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr