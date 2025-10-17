Ο «Γολγοθάς» οικογένειας καρκινοπαθούς: Αδιαφορία από νοσοκομείο... μέχρι που ανέβασε βίντεο στο TikTok

Η 24χρονη Ελένη Κοπαντσά, αφηγείται στο ethnos.gr την εφιαλτική εμπειρία που βιώνει για πάνω από μια διετία ο 66χρονος καρκινοπαθής πατέρας της, αλλά και η οικογένειά του, που είναι πάντα στο πλευρό του.
Η υπόθεση του πατέρα της Ελένης και οι δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ως οικογένεια, είδε το φως της δημοσιότητας όταν η 24χρονη δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok. Όπως περιγράφει στο ethnos.gr η Ελένη, οι αδυναμίες του ιατρικού προσωπικού να παρέχουν στοιχειώδη ενημέρωση για την κατάσταση υγείας του πατέρας της έκαναν μια κατάσταση ήδη δύσκολη να μοιάζει εφιαλτική.
Παράλληλα, η νεαρή κοπέλα καταγγέλλει την κρίσιμη διακοπή της αναρρωτικής άδειας που δικαιούταν να λαμβάνει ο πατέρας της από τον ΕΦΚΑ και τον τρόπο που επιβαρύνει τις στιγμές αγωνίες που περνούν μέσα στο νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί πως όπως εξηγεί η ίδια, το βίντεο στο TikTok τράβηξε την προσοχή του κόσμου, και επηρέασε τελικά και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται πλέον ο πατέρας της στο νοσοκομείο, βλέποντας σαφή βελτίωση στις συνθήκες νοσηλείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr