Επτά λεπτά κάτω από το νερό ήταν η 3χρονη Ματίλντα στη Ρόδο - Συγκλονιστικό βίντεο έχουν στα χέρια τους οι Αρχές

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν στο τραγικό περιστατικό που συνέβη σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου ένα κοριτσάκι έμεινε για αρκετή ώρα στον πάτο μέχρι να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Η 3χρονη Ματίλντα από τη Βρετανία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται ως μη αναστρέψιμη. Σήμερα, οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση, ο θείος του παιδιού κι ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, θα περάσουν το γραφείο της ανακρίτριας Ρόδου για να απολογηθούν.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του dimokratiki.gr, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει καρέ καρέ τι ακριβώς συνέβη και πώς η Ματίλντα βυθίστηκε στο νερό και έμεινε επί επτά λεπτά στον πάτο της πισίνας χωρίς κανείς να αντιληφθεί τι συμβαίνει.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού κάμερας του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

• 11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.

• 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.

• 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.

• 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.

• 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.

• 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.

Το υλικό επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε 10 λεπτά μέσα στο νερό χωρίς επίβλεψη.

Ευρήματα της αυτοψίας και συνθήκες στο ξενοδοχείο

Από την αυτοψία της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι:

• Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο, αν και διαθέτει δυναμικότητα 134 κλινών.

• Δεν υπήρχαν σωστικά μέσα (σωσίβια, κοντάρια, σημαδούρες) στην πισίνα όπου έγινε το περιστατικό. Τα σωστικά μέσα εντοπίστηκαν σε άλλη πισίνα, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων.

• Δεν υπήρχε υπεύθυνος επιτήρησης στον χώρο.

Το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ως συγκρότημα σουιτών τύπου “pool suite”, γεγονός που το εξαιρεί από την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, το μέγεθος και η χρήση των εγκαταστάσεων θέτουν ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας.

