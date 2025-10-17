Τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Λαμίας: 2 νεκροί μετά από καραμπόλα στα διόδια Αφιδνών

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος ακόμη μία φορά φορά, αυτή τη φορά σε παράδρομο της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17.10.2025) με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άτομα.

To τροχαίο δυστύχημα έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μετά από καραμπόλα στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες, πριν τον κόμβο Πολυδενδρίου στο ρεύμα προς Λαμία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως στην καραμπόλα ενεπλάκησαν περισσότερα από 3 αυτοκίνητα με αποτέλεσμα τα 2 θύματα να εγκλωβιστούν και να τραυματιστούν θανάσιμα.

Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει άγνωστος.

Στο σημείο υπάρχει μποτιλιάρισμα. Από την πρώτη στιγμή έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να παραλάβει τους τραυματίες αλλά και τους 2 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

Λόγω του τροχαίου δυστυχήματος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας.

