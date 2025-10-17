Τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Λαμίας: 2 νεκροί μετά από καραμπόλα στα διόδια Αφιδνών

To τροχαίο δυστύχημα έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μετά από καραμπόλα στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες, πριν τον κόμβο Πολυδενδρίου στο ρεύμα προς Λαμία.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως στην καραμπόλα ενεπλάκησαν περισσότερα από 3 αυτοκίνητα με αποτέλεσμα τα 2 θύματα να εγκλωβιστούν και να τραυματιστούν θανάσιμα.
Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει άγνωστος.
Στο σημείο υπάρχει μποτιλιάρισμα. Από την πρώτη στιγμή έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να παραλάβει τους τραυματίες αλλά και τους 2 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.
Λόγω του τροχαίου δυστυχήματος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας.
Πηγή: Newsit.gr