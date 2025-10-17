Σχολεία υπολειτουργούν λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών και το υπουργείο Παιδείας συνιστά στους γονείς... υπομονή

Να κάνουν λίγο υπομονή συνέστησε στους γονείς, που έχουν παιδιά σε σχολεία τα οποία υπολειτουργούν λόγω των κενών θέσεων σε καθηγητές και δασκάλους και ενώ έχει περάσει περισσότερο από ένας μήνας από την έναρξη της σχολική χρονιάς.

Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, παραδέχθηκε ότι φέτος οι πιστώσεις ήταν μειωμένες ενώ υποσχέθηκε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα καλυφθούν τα κενά στα σχολεία.

«Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε πραγματική εξάντληση του ωραρίου σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι εύκολο. Διεκδικούμε πιστώσεις, κάτι που γίνεται σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία. Φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα μειωμένων πιστώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Ζαχαράκη. Η υπουργός δήλωσε ότι οι δύο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών έγιναν «νωρίτερα από ποτέ», εντός του Σεπτεμβρίου, με στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί πλήρως μέσα στον μήνα που διανύουμε.

«Δεσμεύομαι προσωπικά ότι το σύστημα θα “μάθει” να λειτουργεί νωρίτερα, με τις εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών αλλά και με τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, ώστε την επόμενη χρονιά να είμαστε πιο συνεπείς απέναντι στους γονείς», υπογράμμισε. Όσον αφορά στα ολοήμερα η υπουργός δήλωσε ότι «οφείλουμε να ελέγχουμε τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων. Υπάρχουν ολοήμερα που ξεκινούν με μαθητές, αλλά μέσα στη χρονιά δεν έχουν μαθητικό δυναμικό, ενώ ο δάσκαλος παραμένει εκεί. Άρα κι εμείς πρέπει να κάνουμε χρηστή διαχείριση των πόρων, ώστε να αποδίδουν εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη».

