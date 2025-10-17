Σοκαριστικό ιατρικό λάθος: Γυναίκα νίκησε τον καρκίνο στη γλώσσα αλλά παραμορφώθηκε - Δεν μπορεί να φάει

Θύμα ιατρικού λάθους αλλά και οικονομικού εκβιασμού καταγγέλλει πως έπεσε μια γυναίκα από την Αθήνα που κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο στη γλώσσα.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη του συζύγου της, η γυναίκα βγήκε νικήτρια από τη μάχη με τον καρκίνο αλλά εμφάνισε επιπλοκές λόγω των ακτινοβολιών στις οποίες υποβλήθηκε με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί η γνάθος της.

Η περιπέτεια της γυναίκας ξεκίνησε στα τέλη του 2021, όπως αναφέρει ο σύζυγός της στον ΑΝΤ1. Η γυναίκα, αν και είχε βγει νικήτρια από τη μάχη με τον καρκίνο, εμφάνισε επιπλοκές λόγω των ακτινοβολιών και απευθύνθηκαν σε γιατρό που τους υποσχέθηκε αποκατάσταση του προβλήματος.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργείο τον Νοέμβριο του 2021, ωστόσο η κατάστασή της επιδεινώθηκε δραματικά. Ο γιατρός επέμεινε για δεύτερη επέμβαση τον επόμενο μήνα, η οποία διήρκεσε πάνω από 10 ώρες.

«Το πρόσωπό της είχε αλλοιωθεί»

Όταν ο σύζυγός της την είδε μετά την επέμβαση, αντίκρισε έναν άνθρωπο παραμορφωμένο, όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά. «Το πρόσωπό της είχε αλλοιωθεί, δεν μπορούσε να μιλήσει ούτε να φάει. Ο γιατρός μάς είπε ότι είναι προσωρινό και πως θα επανέλθει, όμως τίποτα δεν διορθώθηκε». Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να αποκαταστήσουν μερικώς τη γνάθο της.

Ο οικονομικός εκβιασμός

Παράλληλα, ο σύζυγος της γυναίκας κατήγγειλε ότι ο γιατρός τους απέσπασε το ποσό των 13.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τους πως αλλιώς δεν θα προχωρούσε στη θεραπεία. Η υπόθεση διερευνάται, ενώ το ζευγάρι είναι αποφασισμένο να κινηθεί νομικά εναντίον του γιατρού, καταγγέλλοντας τόσο ιατρική αμέλεια όσο και οικονομική εκμετάλλευση.

