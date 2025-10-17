Ηράκλειο: Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές – Διάσωση 66 αλλοδαπών σε δύο διαφορετικά περιστατικά

Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη

Συνολικά 66 άτομα αναμένεται να μεταφερθούν στο χώρο προσωρινής παραμονής μεταναστών στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τους μετανάστες δύο διαφορετικών περιστατικών στο νότιο Κρητικό Πέλαγος.

Πιο συγκεκριμένα, ναυαγοσωστικό του Λ.Σ εντόπισε την Πέμπτη σε θαλάσσια περιοχή 38,5 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου, 32 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε λέμβο. Αφού περισυνελέγησαν, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε επίσης την Πέμπτη νωρίτερα και αφορά σε 34 ακόμη άτομα που εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε βραχώδη περιοχή , δυτικά των Καλών Λιμένων.

