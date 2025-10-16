Πέθανε ο πατέρας του Γρηγόρη Γεωργάτου - Πένθος για τον Έλληνα πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή

Ο Γρηγόρης Γεωργάτος ζει δύσκολες στιγμές μιας και έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Νικόλαος Γεωργάτος σε ηλικία 82 ετών.

Ο παλάιμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και της Ίντερ, Γρηγόρης Γεωργάτος τον αποχαιρέτησε με συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Γρηγόρη Γεωργάτου στον πατέρα του:

«Πατέρα μου, έφυγες κι άφησες πίσω σου ένα κενό που δεν γεμίζει. Ήσουν η δύναμή μου, το στήριγμά μου, ο άνθρωπος που με έμαθε τι σημαίνει τιμιότητα και αγάπη. Κάθε μέρα σε σκέφτομαι, σε κάθε μου βήμα είσαι μαζί μου.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το χαμόγελό σου και τις συμβουλές σου. Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα μου έδωσες και για όσα συνεχίζεις να μου δίνεις, μέσα από την καρδιά μου σε αγαπάω πολύ».

Πηγή: newsit.gr